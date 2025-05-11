Putin'in İstanbul teklifine yanıt veren Zelenski'nin önemli bir şartı var

Putin'in İstanbul teklifine yanıt veren Zelenski'nin bir şartı var
Gündem yaratacak iddia: PKK beklenen açıklamayı bugün 13.00'te yapacak

PKK beklenen açıklamayı bugün yapacak! Saat de verildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Anneler Günü' mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan duygusal Anneler Günü mesajı
Çalık Holding önünde dövülerek öldürülen Erol Eğrek'in son videosu ortaya çıktı

Erol Eğrek'in WhatsApp'ta paylaştığı son video ortaya çıktı

AK Parti'den "Anneler Günü"ne özel video

AK Parti'den
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti, Anneler Günü'nü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın annesi Tenzile Erdoğan, şehit Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül ile bilim, sanat ve spor dünyasından önemli isimlerin annelerinin fotoğraflarının yer aldığı videoyla kutladı.

AK Parti, Anneler Günü'nü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın annesi Tenzile Erdoğan, şehit Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül ile bilim, sanat ve spor dünyasından önemli isimlerin annelerinin fotoğraflarının yer aldığı videoyla kutladı.

Partinin sosyal medya hesabından paylaşılan videoda, "Hayallerimizin mimarı, hayatımızın ilhamı olan tüm annelerimizin günü kutlu olsun." ifadesi kullanıldı.

Videoda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın annesi Tenzile Erdoğan, şehit Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül, Nobel Ödüllü bilim insanı Aziz Sancar'ın annesi Meryem Sancar, sanatçılar Ajda Pekkan'ın annesi Nevin Pekkan, Türkan Şoray'ın annesi Meliha Sav, Barış Manço'nun annesi Rikkat Uyanık, milli sporcular Mete Gazoz'un annesi Meral Gazoz, Buse Naz Sürmeneli'nin annesi Songül Sürmeneli ile giyilebilir teknolojiyi geliştiren bilim insanı Canan Dağdeviren'in annesi Münevver Dağdeviren yer aldı.

Kaynak: AA / Mümin Altaş - Güncel
Cansız bedeni kuyuda bulunan Nagihan için aileden infaz kararı iddiası

Dayısının istismar edip kuyuya attığı Nagihan için kan donduran iddia
Fast food devi Türkiye'ye geri dönüyor! 537 şube için yeni karar

Fast food devi Türkiye'ye geri dönüyor! 537 şube için yeni karar
Hesabına gelen para yüzünden askere gidemeyecek

Hesabına gelen para yüzünden askere gidemeyecek
85 yaşındaki kadının bahçesine göktaşı olduğu düşünülen bir cisim düştü

Tunceli'de 85 yaşındaki kadının bahçesine "servet" yağdı
Müjde Ar sinirden çıldırdı, muhabirlerle tartıştı

Müjde Ar sinirden çıldırdı, muhabirlerle tartıştı
Portekiz'de inanılmaz yarış! Tam şampiyonluk gitti derken Kerem Aktürkoğlu sahneye çıktı

Tam şampiyonluk gitti derken sahneye çıktı! Herkes onu konuşuyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.