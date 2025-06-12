AK Parti Çorum Milletvekili Ahlatcı'dan "hızlı tren" açıklaması

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AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, Kırıkkale-Çorum-Merzifon-Samsun güzergahında inşa edilecek demir yolu projesinin yalnızca bir ulaşım hamlesi değil, Çorum'un kalkınmasına, ticaretine, turizmine ve istihdamına doğrudan kakı sağlayacak önemli bir yatırım olduğunu belirtti.

AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, Kırıkkale-Çorum-Merzifon- Samsun güzergahında inşa edilecek demir yolu projesinin yalnızca bir ulaşım hamlesi değil, Çorum'un kalkınmasına, ticaretine, turizmine ve istihdamına doğrudan kakı sağlayacak önemli bir yatırım olduğunu belirtti.

Ahlatcı, yaptığı yazılı açıklamada, proje kapsamında yer alan Delice-Çorum etabı için Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun katılımıyla 14 Haziran Cumartesi günü temel atma töreni düzenleneceğini bildirdi.

Çorum'un önemli bir yatırıma kavuşacağına işaret eden Ahlatcı, "Yüzyıllık bir özlemin, büyük bir hayalin gerçeğe dönüşmesine hep birlikte şahitlik ediyoruz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Abdulkadir Uraloğlu'nun teşrifleriyle Delice-Çorum hızlı tren hattının temelini atıyoruz. Bu proje sadece bir ulaşım hamlesi değil, Çorum'umuzun kalkınmasına, ticaretine, turizmine ve istihdamına doğrudan katkı sağlayacak asrın yatırımıdır." ifadelerini kullandı.

Ankara'dan Samsun'a uzanan proje için yıllardır mücadele verdiklerinin altını çizen Ahlatcı, şunları kaydetti:

"Biz, Çorum'a hizmet yolunda asla yorulmadık, yılmadık. Hamdolsun, bugün sözümüzü tutuyoruz. Hızlı tren artık Çorum için bir hayal değil, çok yakın bir geleceğin gerçeğidir. Tüm Çorum halkını Koparan'da bu tarihi ana şahitlik etmeye davet ediyorum. Bu büyük projede emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Abdulkadir Uraloğlu'na ve emeği geçen herkese Çorum halkı adına teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA / Selçuk Aydın - Güncel
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