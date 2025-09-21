AK Parti Bursa İl Danışma Meclisi Toplantısı Gerçekleşti

Bursa'da AK Parti 59'uncu İl Danışma Meclisi toplantısı yapıldı.

İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda, kentteki yerel yönetim çalışmaları değerlendirildi.

Toplantıda, yeni üye çalışmaları kapsamında en çok üye kazandıran teşkilat mensuplarına plaket takdim edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Başkanı Davut Gürkan, İl Danışma Meclislerinin teşkilat ruhunu yansıtan en önemli buluşmalar olduğunu belirtti.

AK Parti'nin 24 yıllık yolculuğuna dikkati çeken Gürkan, şunları kaydetti:

"Bu 24 yıl, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde milletimize kazandırdığımız sayısız eser, yatırım ve reformun hikayesidir. Hem gençliğin enerjisiyle koşan hem de tecrübenin gücüyle donanmış bir kadronun hikayesini taşıyoruz. Yine Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye Yüzyılı hedeflerine yeni başarı öyküleri yazmak için yolumuza devam ediyoruz."

AK Belediyeciliğinin farkının altını çizen Gürkan, "AK Parti bahane değil, eser üretir. Milletin sırtına yük olmaz, sırtından yük alır. Hamdolsun, gece gündüz demeden çalışan 11 ilçe belediyemiz sosyal belediyecilikten altyapıya, spor tesislerinden kentsel dönüşüme kadar vatandaşımıza dokunan hizmetleri büyük bir azimle hayata geçiriyor. Bu gayret, eser siyasetine olan sadakatimizin en güçlü göstergesidir." ifadelerini kullandı.

İl Başkanı Gürkan'ın gündeme dair değerlendirmelerinin ardından Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık ve Orhangazi Belediye Başkanı Bekir Aydın ilçelerinde gerçekleştirdikleri yatırım ve projeleri anlattı.

Programda, AK Sistem üzerinden gelen sorular yanıtlandı ve teşkilat mensuplarıyla geniş kapsamlı istişareler yapıldı.

Toplantıya, AK Parti Bursa Milletvekilleri ve partililer katıldı.