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AK Parti'den Çevre Günü'nde ‘yeşil diriliş’ vurgusu

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AK Parti Bursa İl Başkanlığı, 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde yaptığı açıklamada çevre korumanın ortak sorumluluk olduğunu belirtti. Fatma Şahin, 2053 sıfır emisyon hedefi ve Sıfır Atık Hareketi'ne dikkat çekerek, Türkiye'nin yeşil gelecek vizyonunu vurguladı.

Ak Parti Bursa İl Başkanlığı tarafından 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla açıklama yapıldı.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi önünde bir araya gelen partililer adına açıklama yapan AK Parti Bursa İl Başkan Yardımcısı, Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanı Fatma Şahin, çevrenin korunmasının insanlığın ortak sorumluluğu olduğunu ifade etti.

Bugünün toprağın, suyun, ormanın ve gökyüzünün insanlığa yaptığı en güçlü çağrının günü olduğunu belirten Şahin, şunları kaydetti:

"Çünkü artık, doğa susmuyor. Kuruyan nehirlerle, yanan ormanlarla, kirlenen denizlerle ve bozulan iklim dengesiyle insanlığa şunu haykırıyor 'Ya tabiatla uyum içinde yaşayacağız ya da geleceğimizi kendi ellerimizle tüketeceğiz.' Türkiye bu çağrı karşısında geri duran değil, irade ortaya koyan büyük bir medeniyet yürüyüşünün adıdır."

"?Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ilan edilen 2053 net sıfır emisyon hedefi yalnızca bir çevre politikası değil, Türkiye Yüzyılı'nın yeşil diriliş manifestosudur." diyen Şahin, şöyle konuştu:

"Sayın Emine Erdoğan'ın himayelerinde büyüyen Sıfır Atık Hareketi, bugün milyonlarca insanın ortak vicdanına dönüşmüş küresel bir çevre seferberliğidir. Geri kazanılan her atık, dikilen her fidan, korunan her damla su, geleceğe bırakılan bir umut mührüdür. Biz betona teslim olmuş şehirler değil, nefes alan şehirler, tükenen kaynaklar değil, sürdürülebilir bir gelecek istiyoruz. Yenilenebilir enerji yatırımlarıyla, millet bahçeleriyle, yeşil şehircilik anlayışıyla ve çevre dostu kalkınma hamleleriyle Türkiye, geleceği bugünden inşa etmektedir. Çünkü biz inanıyoruz ki çevreyi korumak sadece doğayı değil, vatanı korumaktır."

Şahin, Türkiye'nin COP31'e Antalya'da ev sahipliği yapacağını hatırlattı.

Kaynak: AA / Elif Özlem Çelikler
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