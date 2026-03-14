Haberler

AK Parti Boyabat İlçe Başkanlığı iftar programı düzenledi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti Boyabat İlçe Başkanlığı, iftar programında Sinop Milletvekili Nazım Maviş, ilçedeki TOKİ konut projeleri ve diğer yatırımlar hakkında bilgi verdi. Maviş, 2027 yılına kadar toplamda 400 konut inşa edileceğini duyurdu.

Çamlıcatepe Düğün Salonu'nda yapılan programda konuşan AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, Boyabat'ta devam eden yatırımları incelediklerini söyledi.

İlçeye kazandırılan hizmetleri anlatan Maviş, "TOKİ konutları için belirlediğimiz alana 130 konut daha önce yapmıştık. Şu an 170 TOKİ konutlumuzun inşaatı devam ediyor. 2027 yılı haziran ayı gibi hak sahipleri evlerine yerleşmiş olacak. Üçüncü etapta 100 konutun da ihalesi yapılacak. Yani toplamda TOKİ tarafından Boyabat'a 400 konut yapılmış olacak." dedi.

Jandarma binası, çevre yolu ve emniyet binası gibi yatırımlar hakkında da bilgi veren Maviş, en güzel yatırımlar için çalıştıklarını kaydetti.

Zor günlerin yaşandığını, bu zor günlerde tecrübeli kaptanlara ihtiyacın olduğunu dile getiren Maviş, "Cumhurbaşkanımıza güç vermeliyiz ki savunma sanayimiz güçlensin, işler tamamlansın. İsrail bugün ne yazık ki bu teknolojiyi insanlığın varlığını yok etmek için kullanıyor. Bizim de bu yürüyüşte durmamamız lazım." ifadelerini kullandı.

Programa AK Parti Sinop İl Başkanı Yakup Üçüncüoğlu, İl Genel Meclis Başkanı Ersin Yaman, Boyabat İlçe Başkanı Sefa Semih Erol, İl Kadın Kolları Başkanı Remziye Eda Özvin, partililer ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Mahmut Coşkun
Savaşta 15. gün! İran'ın Hark Adası vuruldu, ABD'nin ise 5 yakıt ikmal uçağı kullanılmaz hale geldi

İran petrolünün kalbi vuruldu, ABD 5 savaş uçağını daha kaybetti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İlber Ortaylı'nın cenaze programı belli oldu

Vasiyetini açıklamıştı, defnedileceği yer belli oldu
Guendouzi'den takım arkadaşlarına sert tepki

Takım arkadaşlarına sert tepki
Trump: İran'ın uranyumunu ele geçirmeye odaklanmadık ama yapabiliriz

Trump ağızındaki baklayı çıkardı: Ele geçirebiliriz
İşte Hark Adası'nın vurulduğu anlar! Üst üste tam 15 patlama

En ağır gecenin görüntüleri yayınlandı! Üst üste tam 15 patlama
İlber Ortaylı'nın cenaze programı belli oldu

Vasiyetini açıklamıştı, defnedileceği yer belli oldu
Pazarda 70 lira ama yüz binlercesi tarlada çürüdü! Üreticilerden çağrı var

Pazarda 70 lira ama yüz binlercesi tarlada çürüdü
'Dünyanın en güzel kızı' evleniyor: Nişan yüzüğü olay

"Dünyanın en güzel kızı" evleniyor: Nişan yüzüğü olay