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AK Parti Aydın İl Başkanı Gökhan Ökten, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu eleştirdi

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AK Parti Aydın İl Başkanı Gökhan Ökten, mazbatasını Aydın Adliyesi yemekhanesinde aldığı için tepki gösteren Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu eleştirdi.

Ökten, yaptığı yazılı açıklamada mazbatasını alarak göreve başlayan belediye başkanlarını tebrik etti.

Çerçioğlu'nun dün Aydın Adliyesi yemekhanesinde mazbata aldığı için yaptığı açıklamaya değinen Ökten, şunları kaydetti:

"Büyükşehir Belediye Başkanı mazbata alırken samimiyetten biraz uzak bir şekilde sesini yükselterek maalesef yine bir şovla başladı. Tabi bu bizi yine üzdü. Biz de daha öncesinde milletvekillerimizle mazbataları almaya gittiğimizde orada düzenlenen törenle aldık. Bu, oradaki komisyon başkanlığının bir takdiridir. Yani farklı bir salonda da uygulayabilirler miydi? Tabii ki onların takdiridir. Burada bir kere parti farkı diye bir ayrımcılık yok. Bizim ilçe belediye başkanlarımız da aynı salonda mazbatalarını aldılar, alacaklar."

Kaynak: AA / Güncel

Özlem Çerçioğlu AK Parti Aydın Politika Güncel Haberler

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