Yurdunuseven Polatlı'da Ziyaretler Gerçekleştirdi

Ak Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, Ankara'nın Polatlı ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

"Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" kapsamında ilçeye gelen Yurdunuseven, beraberindeki İlçe Başkanı İlhami Teke ile sivil toplum örgütleri, meslek odaları ve bazı kurumları ziyaret etti.

Esnafı ziyaret eden, vatandaşlarla bir araya gelerek taleplerini dinleyen Yurdunuseven, basın mensuplarına, milletin AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sevgisini ve gönül bağını hiç eksiltmediğini söyledi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına da değinen Yurdunuseven, "Oradaki acıyı hep birlikte yaşıyoruz. Tüm Müslüman ülkeleri Gazze konusunda sorumluluk almaya davet ediyoruz. Gönlümüzün bir parçası Kudüs ve Gazze'dir. İnşallah orada da güzel sonuçlar elde edilir." dedi.

Kaynak: AA / Ali Tuna - Güncel
