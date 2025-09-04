AJet, Prag'a Sefer Başlatıyor

Haberler

Uçuş ağını genişleten AJet, 15 Aralık'tan itibaren İstanbul'dan Prag'a haftada 4 gün sefer düzenleyecek. Bilet fiyatları 49 avrodan başlıyor.

Uçuş ağını genişletmeye devam eden AJet, Çekya'nın başkenti Prag'a 15 Aralık'ta sefer başlatacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yurt dışında 34 ülkeye sefer düzenleyen AJet, Orta Avrupa'nın tarihi kentlerinden Prag'ı da uçuş rotasına ekledi.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Prag Vaclav Havel Havalimanı'na 15 Aralık'tan itibaren düzenlenecek seferler pazartesi, cuma, cumartesi ve pazar olmak üzere haftada 4 gün yapılacak.

İstanbul-Prag biletleri, 49 avrodan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.???????

