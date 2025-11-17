AirAsia X, Kuala Lumpur-İstanbul Hattını Açtı

AirAsia X Üst Yöneticisi (CEO) Benyamin İsmail, Kuala Lumpur ile İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı (ISG) arasında 14 Kasım'da başlayan seferlerle yalnızca yeni bir hat açmadıklarını, aynı zamanda Avrupa ile Güneydoğu Asya arasında önemli bir köprü kurduklarını bildirdi.

İstanbul'da bir otelde düzenlenen basın toplantısında konuşan Benyamin İsmail, hattın yolcular tarafından en çok talep edilen destinasyonlardan biri olduğunu söyledi.

Benyamin İsmail, İstanbul'un Batı ile Doğu'nun kesiştiği, tarihi, kültürel ve ticaret açısından son derece zengin bir kavşak noktası olduğunu dile getirerek, "Yeni başlayan uçuşlarımızla yalnızca yeni bir hat açmıyoruz. Aynı zamanda Avrupa ile Güneydoğu Asya arasında önemli bir köprü kuruyoruz." diye konuştu.

AirAsia'nın 130'dan fazla destinasyona uzanan geniş "Fly-Thru" sistemi bağlantıları sayesinde 14 Kasım'da başlayan bu destinasyonu Malezya ve Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) bölgesindeki yolcular için daha erişilebilir ve uygun maliyetli hale getirmekten memnuniyet duyduklarını kaydeden Benyamin İsmail, "Yeni hat aynı zamanda 'Visit Malaysia 2026' hazırlıkları kapsamında ülkemize yönelik turizm hareketliliğini destekleyen önemli bir adım. Uçuş ağımızı yeniden inşa ederken uzun menzilli düşük maliyetli seyahat liderliğimizi güçlendirmeye, daha fazla insanı, daha sık, daha fazla noktaya ulaştırmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"Daha fazla değer sunmaya odaklanmayı sürdürüyoruz"

Capital A İcra Kurulu Başkanı Datuk Kamarudin Meranun ise yeni hattın AirAsia X'in küresel büyüme stratejisinde önemli bir kilometre taşı olduğunu belirtti.

Datuk Kamarudin Meranun, "Yeni hat, Güneydoğu Asya ile Avrasya arasındaki ağ bağlantımızı güçlendirirken uygun fiyatlı uzun menzilli seyahat hizmetimizi de sağlamlaştırıyor. Avrupa, Orta Asya ve Orta Doğu'nun birçok kentine yönelik uluslararası seyahat talebi artmaya devam ederken küresel varlığımızı güçlendiren stratejik pazarlara açılmaya ve misafirlerimize, iş ortaklarımıza ve paydaşlarımıza daha fazla değer sunmaya odaklanmayı sürdürüyoruz." dedi.

Haftada 4 sefer yapılacak

AirAsia X, Kuala Lumpur-İstanbul hattında haftada dört sefer düzenleyerek yılda 150 binin üzerinde koltuk kapasitesi sunuyor.

Tek yön bilet fiyatları tüm vergiler dahil 205 dolardan başlıyor.

Yolcular, 30 Kasım'a kadar satılacak biletlerle 14 Eylül 2026'ya kadar seyahat edilebilecek.