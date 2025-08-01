Aile Yılı'nda 7 Bin 937 Faaliyet

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 'Aile Yılı' kapsamında, 81 ilde 7 bin 937 faaliyet gerçekleştirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen 2025 'Aile Yılı' kapsamında, bin 256'sı temmuz ayında olmak üzere, 81 ilde 7 bin 937 faaliyet gerçekleştirildiği belirtildi. Bakanlık tarafından, ailenin korunması ve güçlendirilmesine yönelik ekonomik fayda sağlayacak, farkındalığı artıracak ve ailelerin sosyo-kültürel gelişimine katkı sağlayacak tüm faaliyetlerin planlamasının yapıldığı, aile kurumunun güçlendirilmesi ve toplumsal farkındalığın artırılması hedefiyle icra edilen faaliyetlerin kamu kurumları, yerel yönetimler, özel sektör ve sivil toplum iş birliğiyle hayata geçirildiği belirtildi.

'VATANDAŞLARIMIZDAN BÜYÜK BİR İLGİ GÖRDÜK'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, toplumun farklı kesimlerinden pek çok etkinlik organizasyonuyla Aile Yılı etkinliklerine büyük bir katılım olduğunu belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın Aile Yılı ilanı sonrasında vatandaşlarımızdan büyük bir ilgi ve destek gördük. Ailenin öneminin vurgulanması ve güçlendirilmesine yönelik her türlü çalışmamız gerek ekonomik destek programlarına başvurular, gerekse farkındalık çalışmalarına katılım açısından ciddi bir teveccüh gördü. Bu da Sayın Cumhurbaşkanımızın Aile Yılı ilanının ne kadar anlamlı olduğunu gösteriyor. Biz de bu toplumsal sahiplenmenin hakkını vermek için çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Aile Yılı vesilesiyle oluşan bu olumlu karşılığın 'Aile' ve 'Nüfus' 10 yılı boyunca yapacağımız tüm çalışmalar için de yol gösterici olacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

'YARI ZAMANLI ÇALIŞMA İMKANI YÜRÜRLÜĞE GİRDİ'

Bakanlık tarafından, Aile Yılı'nın başlaması ile birlikte, ailenin korunmasını ve güçlendirilmesini destekleyici birçok politikanın hayata geçirildiği, 2024 yılında pilot olarak uygulanan 'Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi'nin Aile Yılı'nda 81 ildeki gençlerin faydalanabilmesi için ülke geneline yaygınlaştırıldığı, proje kapsamında ülke genelindeki firmalarla indirim protokolleri imzalanarak, genç çiftlerin yuva kurma süreçlerine destek verilerek maddi kolaylıklar sağlandığı belirtildi. Doğum yardımı sistemi güncellenerek, ailelerin 2025 yılından itibaren doğan 2'nci ve sonraki çocukları için her ay maddi destek sunulmaya başlandığı, aile ve nüfus politikalarının uzun vadeli bir bakış açısıyla ele alınması amacıyla, Aile ve Nüfus 10 Yılı (2026-2035) ilan edildiği, Temmuz ayında memur ebeveynlere çocukları ilköğretim çağına gelene kadar yarım zamanlı çalışma imkanı sağlayan yönetmeliğin yürürlüğe girdiği belirtildi.

'ÜRETİM YAPAN KADIN VE ÇİFTÇİLERE DESTEK SAĞLANDI'

Açıklamada, "Türkiye'nin toplumsal yapısının temel taşı olan ailenin güçlendirilmesine kalıcı katkı sağlamak hedefiyle hareket eden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ailelere ekonomik fayda sağlayan faaliyetleri kapsamında pek çok bakanlıkla iş birliği gerçekleştirdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığıyla gerçekleştirilen iş birliği neticesinde ailelere şehirlerarası tarifeli yolcu taşıma ücretlerinde yüzde 40'a varan indirim uygulaması sağlayan Bakanlık, tren seyahatlerinde ve Türk Hava Yollarının yurtiçi uçuşlarında ailelere özel indirimleri hayata geçirdi. Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği üyesi sinema salonlarında yüzde 40'a varan halk günü indirimlerini de Kültür ve Turizm Bakanlığıyla yapılan iş birliği kapsamında vatandaşların yararlanmasına sunan Bakanlık, Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliğiyle de yüzde 50 Hibeli Mikro kredi desteği, ücretsiz fidan desteği, tıbbi aromatik fidanlarda yüzde 80'e varan indirim desteği ile üretim yapan kadınlara ve toprağa emek veren çiftçilere destek sağladı" ifadelerine yer verildi.

KISA FİLM BAŞVURULARI DEVAM EDİYOR

Bakanlık tarafından Aile Yılı kapsamında yürütülen faaliyetlere ilişkin detaylı bilgiler 'aileyili.gov.tr' internet sitesi üzerinden vatandaşlarla paylaşılıyor. Bakanlık tarafından 2025 Aile Yılı'na özel düzenlenecek 'aile' temalı ödüllü kısa film yarışmasına başvurular ise devam ediyor. 29 Ekim'e kadar başvuruların alınacağı yarışmada birinci olan film 250 bin lira, ikinci 150 bin lira, üçüncü ise 100 bin lira para ödülü almaya hak kazanacak. Başvuruların Bakanlığa bağlı aileyili.gov.tr resmi web sitesi üzerinden yapılacağı kısa film yarışmasında, filmlerin aile temasına uygun olması şartı aranıyor. Yarışmanın kazananları ise aileyili.gov.tr internet sitesi üzerinden açıklanacak.