Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı: Kadınların yanındayız

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Sahip olduğumuz, dünyada eşi benzeri az bulunan bir hukuki mevzuat ve sıfır tolerans ilkesi doğrultusunda şiddetle mücadelemizi büyük bir kararlılıkla sürdürdük, sürdürüyoruz. Çok güçlü mevzuatlarımızla kadınların yanındayız. Bunun dışında oluşturulmak istenen algılara inanmayın." dedi

Bakan Göktaş, AK Parti İzmir İl Başkanlığının bir otelde düzenlediği "Kadın Buluşması"nda, "Güçlü Kadın, Güçlü Türkiye" anlayışıyla Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda büyük bir azim ve kararlılıkla çalıştıklarını söyledi.

Kadının dokunduğu her işin veriminin arttığını, zorlukların kolaylaştığını, her düzenin ahenk bulduğunu ifade eden Göktaş, "Attığımız her adımla Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında kadınların eğitime, sağlığa, diplomasiye ve iş dünyasına katılımları, ülkemizin yükselen dinamiklerinden biri haline geldi. Biz de Bakanlık olarak, hayatı bu derece anlamlı kılan kadınları sosyal, siyasal ve ekonomik alanlarda daha da güçlü kılmak için çalışıyoruz" diye konuştu.

Kadının her alanda aktif rol almasının Türkiye'nin daha sağlam temeller üzerinde yükselmesi açısından önemli olduğunu vurgulayan Göktaş, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, son 22 yılda kadınların hak ve özgürlüklerinin genişletilmesi, refahının artırılması, her alanda etkin şekilde yer almaları için önemli adımlar attık. Kadınların karar alma mekanizmalarında daha fazla söz hakkına sahip olmaları için büyük atılımlar gerçekleştirdik. Bunun yanı sıra kadın yaşamını sarsan, aile ve toplum huzurunu tehdit eden şiddet karşısında olan duruşumuzdan asla taviz vermedik. Sahip olduğumuz, dünyada eşi benzeri az bulunan bir hukuki mevzuat ve sıfır tolerans ilkesi doğrultusunda şiddetle mücadelemizi büyük bir kararlılıkla sürdürdük, sürdürüyoruz. Çok güçlü mevzuatımızla kadınların yanındayız. Bunun dışında oluşturulmak istenen algılara inanmayın. Türkiye'ye güç veren kadınlarla gönül birliği yaparak önümüze çıkan tüm engelleri ve cam tavanları bir bir aşıyoruz. Cumhuriyetimizin kuruluşunda da yüz yıl boyunca attığımız önemli adımlarda da kadınların varlığı hep belirleyici oldu. Bu anlamda kadınları ekonomik alanda güçlendirmeye yönelik politikalar yürütmeyi, ülkemizin geleceği açısından önemli bir mesele olarak görüyoruz."

Göktaş, Adana'dan İzmir'e, Bursa'dan Kars'a yurt genelinde kadın girişimciliğini ve istihdamını artıran çalışmalar yürüttüklerini belirterek, mesleki eğitimlerden girişimcilik desteklerine kadar çok yönlü bir anlayışla kadınların ekonomik hayata katılımını teşvik ettiklerini söyledi.

"Yüzde 28 olan kadınların iş gücüne katılım oranını yüzde 36'ya çıkardık"

Özellikle kız çocuklarımızın eğitimi ve kariyerleri için özel çaba sarf ettiklerini vurgulayan Göktaş, şu ifadeleri kullandı:

"Biliyoruz ki Türkiye'nin gelişmesinde ve ilerlemesinde kadınların rolü her zaman hayati bir unsur olmuştur. Bu alanda yürüttüğümüz çalışmalarla 2002'de yüzde 28 olan kadınların iş gücüne katılım oranını 2023'te yüzde 36'ya çıkardık. 12. Kalkınma Planımızda, kadınların geleceğine dair önemli hedefler belirledik. 2028 yılı sonuna kadar kadının iş gücüne katılma oranını yüzde 40'a, kadın istihdam oranını ise yüzde 36'ya yükseltilmeyi hedefliyoruz. Bu hedefi gerçekleştirmek adına Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızla iki önemli protokol imzaladık. Bu protokollerden biri kadın istihdamını ve girişimciliğini artırmaya yönelik. Bu kapsamda başlattığımız yeni bir projeyle temiz teknoloji alanında kadın girişimcilerin şirketlerini büyütme süreçlerine destek oluyoruz."

Bakan Göktaş, proje kapsamında "kadingirisimci.gov.tr" adıyla bir web portalı kurduklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Kadın girişimciler için her türlü desteği tek bir portal ile bir araya getirdik. Diğer taraftan girişimcilik, finansal okuryazarlık, teknoloji becerileri gibi uygulamalı eğitimlerin yer alacağı bir Kadın Girişimcilik Akademisi kurmak için hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Ne eğitimde ne istihdamda olan kadınlar için 'Geleceğini Kuran Genç Kadınlar Projesi'ni hayata geçirdik. Mühendis olmak isteyen öğrencileri desteklemek amacıyla 'Türkiye'nin Mühendis Kızları Projesi'ni başlattık. 'Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı' ile de kadınların değişen iş gücü piyasasına tam, eşit ve etkin katılımlarını artırmayı hedefliyoruz. Kadınların gücünü ve potansiyelini doğru bir şekilde yönlendirdiğimizde ülkemizin refahını artıracağımıza yürekten inanıyoruz."

"Kadınları daha da güçlendirecek yeni düzenlemeler hayata geçirmeyi planlıyoruz"

Bir yandan kadınların ekonomik hayatlarına destek olurken diğer yandan aile yaşamlarında da yanlarında olmaya gayret ettiklerini dile getiren Göktaş, "Hayatın bize sunduğu en güzel hediye olan çocuklarımızın doğumu ve anne bakımına ihtiyaç duydukları dönemde ailelerin sorumluluğunu paylaşıyoruz. Önümüzdeki dönemde de kadınları daha da güçlendirmek için yeni düzenlemeler ve yeni uygulamalar hayata geçirmeyi planlıyoruz." dedi.

Göktaş, bu hedefimiz doğrultusunda esnek ve uzaktan çalışma modeli ve mahalle tipi kreşler gibi uygulamalara yönelik çalışmalarımızı başlattıklarını hatırlatarak, "Özellikle 0-3 yaş arası çocuklara yönelik mahalle odaklı kreş modelimizle bakım ve eğitim hizmeti veren kurumların sayısının artmasını önemsiyoruz. Ülke geneline yaygınlaşmasını arzuladığımız bu model ile kadınların ev ve iş hayatı arasında tercih yapmak zorunda kalmalarının önüne geçmeyi hedefliyoruz. Kadının yaşamını kolaylaştıran, kadını güçlendiren her politikanın güçlü Türkiye hedeflerimize bizleri biraz daha yaklaştırdığına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Artık İzmir'in daha fazla zaman kaybetmesine izin veremeyiz"

Yerel yönetimlerin ülkenin ve şehirlerin geleceğini şekillendirmede önemli vizyon üstlendiğini aktaran Göktaş, kendisinin siyasete Belçika'da yerel yönetimlerden başladığını, güçlü yerel yönetimlerin siyasete etkisine yakından şahit olduğunu belirtti.

Kadınların yerel yönetimlerde etkili olmasını çok değerli bulduğunu vurgulayan Göktaş, şunları kaydetti:

"Kadının yerel yönetimlerde yer alması, toplumun farklı kesimlerinin ihtiyaç ve beklentilerini anlamada çok önemli bir husustur. Vatandaşın ihtiyaçları doğrultusunda politikalar geliştirmede ise kadınların perspektifi her zaman fark yaratır. 31 Mart'tan sonra, Cumhur İttifakımızın adayları olan Ceyda Bölünmez Çankırı ile Konak'ta, Saliha Özçınar Kutlu ile Kiraz'da, Gümüş Saime Bucaklıoğlu ile Güzelbahçe'de, Sema Akıncı ile Dikili'de bu farkı çok net bir şekilde göreceğimize yürekten inanıyorum. İzmir, her köşesinde bir cennet saklı olan nadide bir şehir. İhmal edilmesi sadece İzmir için değil, Türkiye için büyük bir kayıp."

Bakan Göktaş, konuşmasına şöyle devam etti:

"Artık İzmir'in daha fazla zaman kaybetmesine izin veremeyiz. Hamza Dağ başkanımız, İzmir'in kaybettiği zamanı telafi edecek, İzmir'in çehresini değiştirecek projelerle geliyor. İzmir'e hak ettiği hizmetleri sunacak kadın dostu projelerle geliyor. Kadın, erkek, genç, yaşlı 7'den 77'ye İzmir'in güzel insanlarına hizmet etmek için geliyor. Kadınlar için, yaşam merkezleri, kreşleri, sosyal tesisleri, ulaşım ve finans destekleri ile geliyor. Hamza Dağ başkanımız, eşsiz şehir İzmir'i, gerçek belediyecilikle buluşturacak, hak ettiği yere taşıyacak. Bu başarı da en çok sizin desteğinizle gerçekleşecek. 1 Nisan'da çocuklarımızın, kadınların, ailelerin ve tüm İzmirlilerin gerçek belediyeciliğe ve yepyeni bir İzmir'e uyanacağına yürekten inanıyorum."