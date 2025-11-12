Ahmet Davutoğlu, Sudanlı Bakan ve Büyükelçi ile Bir Araya Geldi

(ANKARA) - Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Sudan Maliye ve Ekonomi Planlama Bakanlığı Devlet Bakanı Mohammed Nur Abdeldaim ve Sudan'ın Ankara Büyükelçisi Nadir Yusuf Altayeb ile bir araya geldi.

Gelecek Partisi X hesabından yapılan paylaşımla parti lideri Ahmet Davutoğlu'nun Sudan Maliye ve Ekonomi Planlama Bakanlığı Devlet Bakanı Mohammed Nur Abdeldaim ve Sudan'ın Ankara Büyükelçisi Nadir Yusuf Altayeb'i ziyaret ettiği belirtildi. Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Genel Başkanımız Sayın Ahmet Davutoğlu ve beraberindeki heyetimiz, Sudan Maliye ve Ekonomi Planlama Bakanlığı Devlet Bakanı Sayın Mohammed Nur Abdeldaim ve Sudan'ın Ankara Büyükelçisi Sayın Nadir Yusuf Altayeb ile bir araya geldi. Görüşmede, Türkiye-Sudan ilişkileri çerçevesinde yürütülen iş birliği ve desteklerin niteliği başta olmak üzere, bölgede yaşanan zorlu süreçler ile Sudan'ın kamu ekonomisi, çevre ve altyapı alanlarındaki sorunları üzerine kapsamlı bir fikir alışverişinde bulunuldu."