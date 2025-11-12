Haberler

Ahmet Davutoğlu, Sudanlı Bakan ve Büyükelçi ile Bir Araya Geldi

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Sudan Maliye ve Ekonomi Planlama Bakanlığı Devlet Bakanı Mohammed Nur Abdeldaim ve Sudan'ın Ankara Büyükelçisi Nadir Yusuf Altayeb ile Türkiye-Sudan ilişkilerini görüşmek üzere bir araya geldi.

"Genel Başkanımız Sayın Ahmet Davutoğlu ve beraberindeki heyetimiz, Sudan Maliye ve Ekonomi Planlama Bakanlığı Devlet Bakanı Sayın Mohammed Nur Abdeldaim ve Sudan'ın Ankara Büyükelçisi Sayın Nadir Yusuf Altayeb ile bir araya geldi. Görüşmede, Türkiye-Sudan ilişkileri çerçevesinde yürütülen iş birliği ve desteklerin niteliği başta olmak üzere, bölgede yaşanan zorlu süreçler ile Sudan'ın kamu ekonomisi, çevre ve altyapı alanlarındaki sorunları üzerine kapsamlı bir fikir alışverişinde bulunuldu."

