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Ahlat'ta Engelliler Günü Programı Düzenlendi

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Bitlis'in Ahlat ilçesinde, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla program düzenlendi. Programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu ve öğrencilerin gösterileri sunuldu. Dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" dolayısıyla program düzenlendi.

Saadet Ayber Özel Eğitim ve Uygulama Okulu tarafından, Engellilerle El Ele Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği ile ilçedeki diğer özel eğitim okullarının desteğiyle Halk Eğitimi Merkezi'nde düzenlenen programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Kaymakamı Batuhan Bingöl, yaptığı konuşmada, programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Bingöl, "Böyle anlamlı bir günde sizlerle bir arada olmaktan büyük bir memnuniyet duyduğumu özellikle ifade etmek istiyorum. Birleşmiş Milletler öncülüğünde bütün dünyada kabul gören 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün ülkemizdeki ve dünyadaki tüm engelli kardeşlerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum." dedi.

Konuşmanın ardından özel eğitim okulu öğrencileri tarafından gösteriler ve müzik dinletisi sunuldu, şiirler okundu.

Programda yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.

Programa Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, Ahlat Meslek Yüksekokulu Müdürü Harun Koçak, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ömer Kartaler, İlçe Emniyet Müdürü İsa Coşar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Rafet Akgün, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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