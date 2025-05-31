Ahlat'ta Çiftçiler Patates Destek Desteği Bekliyor
Bitlis'in Ahlat ilçesinde patates üreticileri, depolarda bekleyen ürünleri için devlet destek yardımı talep ediyor. Ahlat Ziraat Odası Genel Sekreteri Demirden, çiftçilerin mağduriyetine dikkat çekti.
Bitlis'in Ahlat ilçesinde çiftçiler, depolarda bekletilen patateslerin alınması için destek bekliyor.
Ahlat Ziraat Odası Genel Sekreteri Hüseyin Demirden, çiftçileri ziyaret etti.
Demirden, basın mensuplarına, ilçede üretilen patateslerden yaklaşık 20 bin tonunun satılmadığı için depolarda bekletildiğini söyledi.
Destek isteyen Demirden, "Çiftçilerimiz çok mağdur, devletimizin yardımlarını bekliyoruz. Havanın sıcak gitmesi nedeniyle patatesler çürümek üzere. Çiftçilerimiz alım desteği istiyor." dedi.
Patates üreticisi Necat Eliş ise "500 ton patates elimde kaldı. Patatesleri satamazsak, çöpe dökmemiz gerekiyor. Yetkililerden destek bekliyoruz." diye konuştu.