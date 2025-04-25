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Ahlat'ta 20 Bin Fidan Dikimi Gerçekleşti

Ahlat'ta 20 Bin Fidan Dikimi Gerçekleşti
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Bitlis'in Ahlat ilçesinde Türkiye İş Bankası, Orman Genel Müdürlüğü ve TEMA Vakfı iş birliğiyle 20 bin fidan toprakla buluşturuldu. Proje, Türkiye İş Bankası'nın yüzüncü yılı dolayısıyla '81 İlde 81 Orman Projesi' kapsamında gerçekleştirildi.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde Türkiye İş Bankası, Orman Genel Müdürlüğü ve TEMA Vakfı iş birliğiyle 20 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Türkiye İş Bankasının yüzüncü yılı dolayısıyla 2024'te yeniden başlatılan "81 İlde 81 Orman Projesi" kapsamında proje kapsamında, Kulaksız Mahallesi'nde 30 hektarlık alana 20 bin fidan dikildi.

Fidan dikim törenine Adilcevaz Kaymakamı ve Ahlat Kaymakam Vekili Nurhalil Özçelik, Bitlis Orman İşletme Müdürü Mehmet Uzun, Ahlat İlçe Emniyet Müdürü Engin Tetik, Ahlat İlçe Milli Eğitim Müdürü Rafet Akgün, Türkiye İş Bankası Diyarbakır Bölge Satış Müdürü Göksal Şenkaya, TEMA Vakfı Projeler ve Kurumsal İş Birliği Bölüm Başkan Yardımcısı Emre Altunlu, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Serdar Adıyaman - Güncel
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