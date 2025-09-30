Haberler

Ağrı Dağı Eteklerinde Elma Hasadı Başladı
Doğubayazıt ilçesinde, Ağrı Dağı eteklerindeki bahçede elma hasadı başladı. Bahçe sahibi Abdukadir Ardin, elma, kayısı ve diğer meyve çeşitlerinin yetiştiği bahçede piknik yapmak isteyenlerin ücretsiz meyve tadabileceğini belirtti.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde Ağrı Dağı eteklerinde elma hasadı başladı.

Doğubayazıt'ta 5 bin 137 metrelik yüksekliğiyle yurdun en yüksek noktası olan Ağrı Dağı'nın eteklerindeki Abdulkadir Ardin'in kurduğu bahçede, elma, kayısı, şeftali, erik, kiraz, vişne, badem, armut ve ayva gibi çok sayıda meyve yetişiyor.

Yaz boyunca çeşitli meyvelerin hasat edildiği bahçedeki ağaçlarda bugünlerde elmalar toplanmaya başladı. Piknik yapmak için bahçeye gelen vatandaşlar doğayla baş başa vakit geçirirken, elmaları da ücretsiz tadabiliyor.

Bahçe sahibi Ardin, AA muhabirine, burada 5 bine yakın meyve ağacı olduğunu söyledi.

Meyve yetiştiriciliğinin yanı sıra bahçede piknik alanı, konaklama, restoran gibi sosyal mekanların da olduğunu belirten Ardin, şöyle konuştu:

"Bütün meyve çeşitlerimiz var. Çok güzel kayısılarımız vardı ve temmuz gibi hasadını tamamladık. 520 elma ağacımız var. Elmalarımız 4 çeşittir. Elma hasadı başladı. 10 gün sürer. Elmalarımız organiktir, ilaç kullanmıyoruz. Ağrı'da meyve yetişmez algısı var. Gelsinler burada meyveleri görsünler. Mayıs ayında meyve hasadına başlarız, kar düşene kadar devam ederiz. Ürünleri satmıyoruz, bahçeye gelenler ücretsiz tüketiyor."

Ege Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Bölümü mezunu Nuran Ardin ise bahçenin çok kapsamlı olduğunu, doğayla baş başa kalmak isteyenlere güzel ortam sunduklarını anlattı.

Kaynak: AA / Abdullah Söylemez - Güncel
