Trabzonspor, Onuachu'nun yokluğunda Alanya'da kayıp

Süper Lig'in 29. hafta maçında Trabzonspor, Corendon Alanyaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak şampiyonluk yarışında büyük yara aldı.

  • Trabzonspor, Süper Lig'in 29. haftasında Corendon Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı.
  • Trabzonspor, 6 hafta sonra ilk kez puan kaybetti ve 64 puana yükseldi.
  • Trabzonspor'un sakat oyuncusu Paul Onuachu, maçta süre almadı.

Trendyol Süper Lig'in 29. hafta maçında Corendon Alanyaspor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Alanya Oba Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

ALANYA'DA KARŞILIKLI GOLLER

Maçın ilk yarısında gol sesi çıkmazken sessizliği Trabzonspor bozdu. Bordo-mavililer, 58. dakikada Ozan Tufan'ın golüyle 1-0 öne geçti. Corendon Alanyaspor'dan cevap gecikmedi. 63. dakikada yaşanan bir pozisyon sonrası VAR'ın uyarısının ardından penaltı kazanan Corendon Alanyaspor, 67. dakikada Güven Yalçın'ın golüyle skora denge getirdi. Karşılaşmanın geri kalan bölümünde başka gol sesi çıkmadı ve mücadele berabere bitti. Bordo-mavililerde sakatlığı bulunan Paul Onuachu, karşılaşmada süre almadı.

TRABZONSPOR 6 HAFTA SONRA PUAN KAYBETTİ

Bu sonuçla birlikte ligde 6 hafta aradan sonra puan kaybeden Trabzonspor, 64 puana yükselerek şampiyonluk yolunda büyük yara aldı. Corendon Alanyaspor ise 33 puana yükseldi. Ligin bir sonraki maç haftasında Trabzonspor, RAMS Başakşehir'i konuk edecek. Corendon Alanyaspor, Kasımpaşa'ya konuk olacak. 

Cemre Yıldız
Haberler.com
Yorumlar (2)

hntgmhspmv:

gs ile uğraşanın çocuğu olmaz

fuatesen1:

eee olacağı buydu

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

