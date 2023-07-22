Ağrı'da şarampole yuvarlanan tır sürücüsü hayatını kaybetti
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Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde meydana gelen trafik kazasında şarampole yuvarlanan tır sürücüsü hayatını kaybetti. Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle kaza bölgesi temizlenmeye başlandı.
Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde şarampole yuvarlanan tır sürücüsü hayatını kaybetti.
Ağrı'dan Doğubeyazıt ilçesi istikamete giden, Mehmet Karataş Buldan (53) yönetimindeki Tır direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlanarak devrildi.
Taşlıçay Belediyesi itfaiye ekipleri ve afad tarafından müdahale edilen olayda ilk belirlemelere göre tır sürücüsü hayatını kaybederken, kaza yapan tırın kaldırılması için çalışmalar başlandı.
Olayla ilgi soruşturma devam ediyor. - AĞRI
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel