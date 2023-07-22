Ağrı'da şarampole yuvarlanan tır sürücüsü hayatını kaybetti

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde şarampole yuvarlanan tır sürücüsü hayatını kaybetti.

Ağrı'dan Doğubeyazıt ilçesi istikamete giden, Mehmet Karataş Buldan (53) yönetimindeki Tır direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlanarak devrildi.

Taşlıçay Belediyesi itfaiye ekipleri ve afad tarafından müdahale edilen olayda ilk belirlemelere göre tır sürücüsü hayatını kaybederken, kaza yapan tırın kaldırılması için çalışmalar başlandı.

Olayla ilgi soruşturma devam ediyor. - AĞRI