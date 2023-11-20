Ağrı'da Kızılay, Köy Çocuklarına Berber Sürprizi Yaptı

Ağrı'da Türk Kızılay Diyadin Şubesi, ara tatilin ardından yeniden ders başı yapan köy çocuklarına berber sürprizi yaptı.

İlçede kurulduğu günden beri her kesimden ihtiyaç sahibi insanlara ulaşmayı sürdüren Kızılay Diyadin Şubesi'ne bağlı gönüllüler, sık sık ziyaret ettikleri köylerdeki çocukları mutlu etmeyi de ihmal etmiyor. Ara tatilin bitmesinin ardından yeniden ders başı yapan Karataş Köyü İlkokulu öğrencilerini ziyaret eden Kızılay gönüllüleri, onlara çeşitli hediyeler vermenin yanında berber sürprizi yaptı. Tıraş olmak isteyen öğrencilerin saçını kesip, diledikleri gibi şekillendiren ve saç bakımı yapan berberler, çocukları mutlu etti.

Türk Kızılay Diyadin Şube Başkanı Suat Özden, köy okullarında eğitim gören öğrencilerin berberlere ulaşmakta zorlandığını ifade etti. Berber uygulamasını yıl boyunca köy çocukları için sürdüreceklerini anlatan Özden, "İlçemizde Kızılay Şubesi'nin açılmasının ardından hemen her alanda insanlarımızla birlikte olmaya, onların ihtiyaçlarına karşılık vermeye ve kimseyi darda bırakmamaya çalışıyoruz. Bu noktada çok şükür çok güzel bir birliktelik oluştu. Hayırseverlerimizin desteği ile ilçemizde faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Bunun yanında özellikle kırsalda köylerde yaşayan çocuklarımıza yönelik çeşitli etkinlikler ve faaliyetler düzenliyoruz. Sağ olsun gönüllü genç arkadaşlarımız ve esnafımız bu etkinliklerde her zaman bizlere destek oluyorlar. Bu günde ara tatilin bitmesinin ardından okullar yeniden açıldı. Bizler de köy çocuklarımıza hayırseverlerimizin gönderdiği kışlıkları ve okul ihtiyaçlarını ulaştırmak için yeniden köy yollarına düştük. Bunun yanında da ilçemizde gönüllülerimizden olan berberlerimiz de çocuklarımıza sürpriz yapmak istedi. Hediyelerini vermenin yanında onları tıraş ettik. Malum kırsal kesimlerde çocukların berbere ulaşması sıkıntılı oluyor biraz. Bizleri gören çocuklarımız çok mutlu oldu. Bugün ilçemize en uzak olan köylerimizden Karataş köyüne geldik. Çok güzel bir ortam oluştu. Çocuklarımızı mutlu edebildiğimiz için bizler de çok mutlu olduk. Allah destek olan herkesten razı olsun. Yıl boyunca bu uygulamamızı ilçemizin bütün köylerinde sürdürmeye gayret edeceğiz" dedi.

"Çocukları mutlu etmek beni mutlu ediyor"

Köy okulundaki çocukları tıraş ederek çeşitli hediyeler veren Kızılay gönüllüsü Kuaför Yakup Kaya da, "Ben çok uzun zamandır Diyadin'de kuaförüm. Daha önceki yıllarda da köy çocuklarını ücretsiz tıraş etme projemiz vardı. Birçok köyümüzdeki öğrenci kardeşlerimizi ücretsiz şekilde tıraş ediyorduk. İlçemizde Kızılay Şubemizin açılması ile birlikte gönüllü olduk. Şubemizdeki diğer gönüllü arkadaşlarımızla birlikte sık sık etkinliklere katılıyoruz. Kendimiz de köyde yaşadık, köyde büyüdük. Az çok bu bölgede çocuklar ve insanlarımızın çektiği sıkıntıları biliyoruz. Özellikle çocukların ne ile mutlu olabileceğini de çok iyi biliyoruz. Köyde de kuaför hizmeti yok. Bugün de çocuklarımıza hediyelerini ulaştırmakla birlikte bir de sürpriz yapıp, onları tıraş etmek istedik. Hepsi çok mutlu oldu, tabii bizler de mutlu olduk. Bu uygulamamızı yıl boyunca özellikle köy okullarımızda devam ettireceğiz" ifadelerini kullandı. - AĞRI