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Ağrı'da kar ve tipi nedeniyle kapanan yolda rahatsızlanan 4 kardeşe paletli ambulansla ulaşıldı

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Ağrı'nın Hamur ilçesinde yolu kar ve tipiden kapanan mezrada rahatsızlanan 1'i bebek 4 kardeşe, sağlık ekipleri paletli ambulansla ulaştı. Çocuklar, Hamur Devlet Hastanesine kaldırıldı ve sağlık durumları iyi.

Ağrı'nın Hamur ilçesinde yolu kar ve tipiden kapanan mezrada rahatsızlanan 1'i bebek 4 kardeşe, sağlık ekipleri paletli ambulansla ulaştı.

İlçenin en uzak yerleşim yerlerinden olan Yuvacık köyüne bağlı Mollahasan Mezrası'na misafirliğe giden Ferdi ve Bican Mengeş çiftinin çocukları Miran (9), Barış (6), Helin (3) ve 9 aylık bebek Mert Ali rahatsızlandı.

Mezra yolunun kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapalı olması nedeniyle çocuklarını hastaneye götüremeyen aile, yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

Yaklaşık 6 saat süren çalışmanın ardından paletli ambulansla mezraya ulaşan ekipler, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hasta kardeşleri yolun açık olduğu Ayvacık köyünde bekleyen sağlık ekibine teslim etti.

Hamur Devlet Hastanesine kaldırılan kardeşlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Dede Sıddık Uzun, çocukların öksürük ve ateşlerinin olduğunu belirterek, "Yollar tipi nedeniyle kapalı olduğu için hastaneye getiremedik, 112'den yardım istedik. Sağ olsunlar gelip çocukları aldılar. Allah onlardan razı olsun. Allah devletimize zeval vermesin. Allah başımızdan eksik etmesin. Sağ olsunlar, var olsunlar." dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ekiplerin hasta kardeşlere ulaşmak için gösterdiği çabayı anlatan videoyu sosyal medya hesabından şu notu düşerek paylaştı:

"Ağrı merkeze 46 kilometre mesafede bir mezra. Biri 9 aylık, dört çocuğu olan aile çocuklarındaki yüksek ateş ve dalgınlık şikayeti sebebi ile 112'yi aradı. Yollar açıldı, Hamur Devlet Hastanesinde çocuklarımızın tedavisi yapıldı. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Kar kış demeden sağlık."

Kaynak: AA / Güncel

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