Ağrı'da Kaçakçılığa Geçit Yok

Ağrı'da kaçakçılıkla mücadelede son 3 ayda çeşitli gruplarda çok sayıda malzeme ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığınca, kaçakçılıkla mücadele doğrultusunda son 3 ayda 21 adet tarihi eser, bin 570 adet sikke, 33 bin 919 paket kaçak sigara, 330 adet zippo çakmak, 319 bin 100 dolar, 397 adet insan saçı, 9 bin 116 litre kaçak akaryakıt ve 6 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi. - AĞRI