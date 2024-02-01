Ağrı'da firari hükümlü yakalandı
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü jandarma ekiplerince yakalandı.
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü jandarma ekiplerince yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yaptıkları çalışmalar kapsamında, Doğubayazıt ilçesinde "Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ç.Ö'yü yakaladı.
Ç.Ö, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.