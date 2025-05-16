Ağrı'da 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü Etkinliği Düzenlendi

Ağrı'da 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü Etkinliği Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ağrı Valisi Mustafa Koç, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü vesilesiyle düzenlenen etkinlikte çiftçilere, tarım aletleri ve hayvancılıkla ilgili bilgiler sundu. Vali Koç, tarım projeleriyle üreticileri desteklediklerini belirtti.

Ağrı Valisi Mustafa Koç, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü kapsamında çiftçilerle bir araya geldi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce Tarım Park'ta düzenlenen etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Etkinlikte, tarım aletleri tanıtıldı, hayvancılıkla ilgili bilgilendirme yapıldı.

Vali Koç, buradaki konuşmasında, çiftçiliğin sadece bir meslek değil, sabrın, fedakarlığın ve sevdanın harmanlandığı bir hayat biçimi olduğunu söyledi.

Bu yıl kentte tarım ve hayvancılığı geliştirmeye yönelik çeşitli projelerle üreticilere önemli destekler sağladıklarını belirten Koç, şöyle konuştu:

"Çalışmalar sayesinde çiftçilerimizin yem bitkisi üretimi teşvik edilmiş, ihtiyaç duydukları tohum desteğiyle üretim kapasiteleri artırılmıştır. Bu projelerle hem hayvancılığı güçlendirmeyi hem de üreticimizin mali yükünü hafifletmeyi hedefliyoruz. 343 bin 984 hektar tarım arazisi ve 542 bin 731 hektar çayır, mera alanıyla Türkiye'nin önde gelen tarım şehirlerinden biri olan ilimizde 52 bin 405 üreticimiz ve 1,5 milyonu aşkın küçükbaş hayvan varlığımızla büyük bir potansiyele sahibiz."

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Hüseyinoğlu da yurdun dört bir yanında toprağa emek veren çiftçileri kutlayarak, bereketli, kazançlı ve sağlıklı bir üretim yılı temennisinde bulundu.

Vali Koç ve beraberindekilerin alandaki seraları gezdiği programda, bazı firmalar traktörlerini tanıttı.

Kaynak: AA / Elvan Demir - Güncel
Rusya-Ukrayna arasında ilk uzlaşma! İstanbul'daki zirveden 'esir takası' çıktı

İstanbul'daki zirveden ateşkes değil "Takas" kararı çıktı
Trump, Körfez ülkelerinden 3 trilyon doları aşan yatırım ve silah anlaşmalarıyla dönüyor

Körfez turunda kasayı doldurup gitti! Rakam öyle böyle değil
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye en büyük eserimiz olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Terörsüz Türkiye' mesajı
Tiran'da dikkat çeken anlar! Başrolde Erdoğan, Aliyev ve Paşinyan var

Paşinyan ve Aliyev'i buluşturdu; sonrasında olanları görmeniz lazım
Nesrin Cavadzade yatakta kahve pozuyla özgüvenini konuşturdu

Yatakta iç çamaşırıyla verdiği kahve pozu olay oldu
Zehra Güneş'in sarayı! Her detayı ağızları açık bıraktı

Zehra Güneş'in sarayı! Her detayı ağızları açık bıraktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dua Lipa, 40 yaş altı zenginler listesine giren en genç isim oldu

Zenginlikte zirveye tırmanıyor! Genç yaşında tarihe geçti
Acun Ilıcalı'ya 2 milyar liralık müjde

Acun Ilıcalı'ya 2 milyar liralık müjde
Diyarbakır'da Kürt Dil Bayramı'na özel şiirli kaldırımlar

Diyarbakır'da belediyenin son icraatı tartışma yarattı
Simge Sağın'ın en zor günü! Ablası Nilay Sağın son yolculuğuna uğurlanıyor

Ünlü sanatçının acı günü! Cenaze töreninde gözyaşları sel oldu
Ekrem İmamoğlu dahil 31 kişinin tutukluluk halinin devamına karar verildi

Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davada ara karar
Hint dağcı Everest Dağı'nın zirvesinde hayatını kaybetti

Dünyanın en yüksek noktasında ölü bulundu
Yemek kartı tartışmalarına son noktayı Danıştay koydu: Marketlerde de kullanılabilir

Yemek kartı bilmecesine son noktayı Danıştay koydu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.