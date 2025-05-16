Ağrı'da 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü Etkinliği Düzenlendi

Ağrı Valisi Mustafa Koç, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü kapsamında çiftçilerle bir araya geldi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce Tarım Park'ta düzenlenen etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Etkinlikte, tarım aletleri tanıtıldı, hayvancılıkla ilgili bilgilendirme yapıldı.

Vali Koç, buradaki konuşmasında, çiftçiliğin sadece bir meslek değil, sabrın, fedakarlığın ve sevdanın harmanlandığı bir hayat biçimi olduğunu söyledi.

Bu yıl kentte tarım ve hayvancılığı geliştirmeye yönelik çeşitli projelerle üreticilere önemli destekler sağladıklarını belirten Koç, şöyle konuştu:

"Çalışmalar sayesinde çiftçilerimizin yem bitkisi üretimi teşvik edilmiş, ihtiyaç duydukları tohum desteğiyle üretim kapasiteleri artırılmıştır. Bu projelerle hem hayvancılığı güçlendirmeyi hem de üreticimizin mali yükünü hafifletmeyi hedefliyoruz. 343 bin 984 hektar tarım arazisi ve 542 bin 731 hektar çayır, mera alanıyla Türkiye'nin önde gelen tarım şehirlerinden biri olan ilimizde 52 bin 405 üreticimiz ve 1,5 milyonu aşkın küçükbaş hayvan varlığımızla büyük bir potansiyele sahibiz."

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Hüseyinoğlu da yurdun dört bir yanında toprağa emek veren çiftçileri kutlayarak, bereketli, kazançlı ve sağlıklı bir üretim yılı temennisinde bulundu.

Vali Koç ve beraberindekilerin alandaki seraları gezdiği programda, bazı firmalar traktörlerini tanıttı.