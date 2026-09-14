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Ağıralioğlu: "Türkiye, yeni dünyayı kenardan seyredemez"

Ağıralioğlu: 'Türkiye, yeni dünyayı kenardan seyredemez'
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Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, "Dünya yeniden kuruluyor. Dolar merkezli ekonomik düzenin yanında Çin, yuan ve CIPS üzerinden kendi finansal alanını genişletiyor. Türkiye bu yeni dünyayı kenardan seyredemez. Bizim istikametimiz ne Batı'nın peşine takılmak ne de Doğu'nun gölgesine sığınmaktır. Bizim istikametimiz Türkiye'dir" dedi.

(ANKARA) - Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, "Dünya yeniden kuruluyor. Dolar merkezli ekonomik düzenin yanında Çin, yuan ve CIPS üzerinden kendi finansal alanını genişletiyor. Türkiye bu yeni dünyayı kenardan seyredemez. Bizim istikametimiz ne Batı'nın peşine takılmak ne de Doğu'nun gölgesine sığınmaktır. Bizim istikametimiz Türkiye'dir" dedi.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, sosyal medya hesabından, "Türkiye yeni dünya ekonomisinde nerede durmalı?" başlığıyla açıklama yaptı.

Dünyanın yeniden kurulduğunu belirten Ağıralioğlu, şunları kaydetti:

"Dolar merkezli ekonomik düzenin yanında Çin, yuan ve CIPS üzerinden kendi finansal alanını genişletiyor. Ülkeler artık ticaretlerini, rezervlerini ve geleceklerini tek bir para birimine, tek bir finans sistemine bağlamak istemiyor. Türkiye bu yeni dünyayı kenardan seyredemez. Bizim önümüze de yıllardır aynı yanlış soru konuluyor: 'Batı mı, Doğu mu?'. Bizim cevabımız bellidir: Türkiye. Avrupa ile ticaretimizi büyüteceğiz. Çin ve Asya ile ekonomik ilişkilerimizi geliştireceğiz. Körfez'in sermaye gücüyle daha kuvvetli bağlar kuracağız. Türk dünyasıyla ticaretten enerjiye, ulaştırmadan finansa kadar gerçek bir ekonomik bütünleşmenin yollarını açacağız. Bunu dolardan kaçmak veya yuanı doların yerine koymak için yapmayacağız. Bir bağımlılıktan kurtulup başka bir bağımlılığın altına girmeye ekonomik bağımsızlık denmez."

"ÖNCE KENDİ EVİMİZİN İÇİNİ DÜZENE KOYACAĞIZ"

Ağıralioğlu, Türkiye'nin, tek bir ülkeye, tek bir para birimine, tek bir pazara ve tek bir finans sistemine mahkum olmadığı bir ekonomik düzen istediklerini belirterek, Türk lirasının bölgesel ticarette daha fazla kullanıldığı, İstanbul'un Avrupa ile Asya arasındaki sermaye ve ticaret akışında gerçek bir finans merkezi olduğu, Türkiye'nin Avrupa, Asya ve Körfez arasındaki üretim ve ticaret zincirlerinin merkezinde bulunduğu bir ülke hedeflediklerini aktardı.

Yavuz Ağıralioğlu, şöyle devam etti:

"Bunların hiçbiri yalnızca dış politika tercihleriyle olmaz. Önce kendi evimizin içini düzene koyacağız. Enflasyonu düşüreceğiz. Üretimi güçlendireceğiz. Teknolojiyi ve yüksek katma değerli ihracatı büyüteceğiz. Mali disiplini sağlayacağız. Ekonomi yönetimine güveni yeniden tesis edeceğiz. Ekonomik bağımsızlık dünyaya sırtını dönmek değildir. Ekonomik bağımsızlık; dünyayla ticaret yapan ama kimseye mahküm olmayan, üreten, ihraç eden, teknoloji geliştiren ve kendi kararını kendi verebilen güçlü bir Türkiye demektir. Bizim istikametimiz ne Batı'nın peşine takılmak ne de Doğu'nun gölgesine sığınmaktır. Bizim istikametimiz Türkiye'dir. Hedefimiz; borçla ayakta duran değil üreterek büyüyen, başkasının kararını bekleyen değil kendi kararını verebilen, ekonomik olarak güçlü ve bağımsız bir Türkiye'dir.

Kaynak: ANKA
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