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Ağıralioğlu, fon krizinde iddia edilenlerin listesinin açıklanmasını istedi

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Ağıralioğlu, fon krizinde iddia edilenlerin listesinin açıklanmasını istedi
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Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, fon krizinde adı geçtiği iddia edilen kişilerin listesinin açıklanmasını istedi. Ağıralioğlu, fon rezaleti dediği krizde 467 bin kişinin fonda, 4 milyon kişinin borsada olduğunu ve yaklaşık 15 milyon kişinin etkilendiğini belirtti.

(ANKARA) – Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, fon krizinde adı geçtiği iddia edilen kişilere ilişkin listenin açıklanması için çağrıda bulundu. Ağıralioğlu, "Bu bir fon krizi değil. Bu bir fon rezaletidir" dedi.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, sosyal medya hesabından fon krizine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Hükümetin tutumunu eleştiren Ağıralioğlu, borsaya girmemesi gereken şirketlere izin verenlerin ve bu kararlara itiraz eden bürokratların açıklanmasını istedi.

Ağıralioğlu, şunları kaydetti:

"Bu bir fon krizi değil. Bu bir fon rezaletidir.

Hükümet yönetirken bu meseleyi sanki kendilerinden önce olmuş, kendileri de bu sorunu kucaklarında bulmuş gibi konuşuyor. Denetimsizliğin, kontrolsüzlüğün, alarmları kapatan para kazanma azgınlığının hesabı sorulmadan bu iş kapanmaz.

467 bin kişi fonda, 4 milyon kişi borsada aileleriyle beraber bakarsanız yaklaşık 15 milyon kişiyi etkileyen bir tablodan bahsediyoruz.

Kim çalmışsa onlardan alacaksınız. Kimin sebepsiz zenginleşme imkanı olmuşsa onların mallarına el koyacaksınız.

Borsaya girmemesi gereken şirketlere kimin izin verdiğini, bu kararlara itiraz eden bürokratların kimler olduğunu da açıklayacaksınız.

Devlet vatandaşına 'Ben seni uyarmıştım' demez. Devlet vatandaşına 'Ben buradayım, seni korumak benim vazifem' der.

Açın, sonuna kadar bütün listeyi yayınlayın. Kim varsa, kime dokunuyorsa… Milletin bahtını karartmayın."

Kaynak: ANKA
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