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(ANKARA) - Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, üreticinin buğdayını 11 liraya, fındığını 130 liraya satmak zorunda kaldığını belirterek hükümetin açıkladığı fiyatları eleştirdi. Ağıralioğlu, "Madem açıkladığınız fiyattan almayacaksınız, niçin fiyat açıklıyorsunuz? Çiftçiye bir fiyat vaat edip sonra onu tüccarın, piyasanın insafına terk etmek devlet yönetmek değildir" dedi.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, buğday ve fındık için açıklanan fiyatlarla çiftçinin eline geçen para arasındaki farka dikkat çekti. Girdi maliyetlerinin arttığını ve üreticinin borcunun büyüdüğünü belirten Ağıralioğlu, şunları kaydetti:

"Hükümet buğdayın fiyatını açıklıyor. 16,5 lira, üzerine 3 lira destek; toplam 19,5 lira. Çiftçi gidiyor, buğdayını 11 liraya satmak zorunda kalıyor. Fındığa 250 lira fiyat açıklıyorsunuz, üretici fındığını 130 liraya satıyor. Girdi maliyetleri artıyor, üreticinin borcu büyüyor, açıklanan fiyatlar tarlada karşılık bulmuyor.

Buradan hükümete soruyorum: Madem açıkladığınız fiyattan almayacaksınız, niçin fiyat açıklıyorsunuz? Çiftçiye bir fiyat vaat edip sonra onu tüccarın, piyasanın insafına terk etmek devlet yönetmek değildir."

"TOPLAMA MALİYETİNİ KARŞILAYAMADIĞI İÇİN MAHSULÜNÜ DALINDA, TARLASINDA BIRAKIYOR"

Ağıralioğlu, çiftçinin hasat masrafını karşılamakta zorlandığını belirterek, "Bugün öyle bir noktaya geldik ki çiftçimiz ürününü tarladan kaldırmaya bile güç yetiremiyor. Toplama maliyetini karşılayamadığı için mahsulünü dalında, tarlasında bırakıyor. Hatta gelin, bedavaya alın götürün, yeter ki toplama parasını ben vermeyeyim diyor" ifadelerini kullandı.

Partisinin iktidara gelmesi halinde devletin, üreticinin ürününü ilan ettiği fiyattan alacağını belirten Ağıralioğlu, "Çiftçimizin girdi maliyetlerini azaltacağız. Kooperatifleşmeyi güçlendireceğiz. Soğuk hava depolarıyla, ürün planlamasıyla, pazarlama imkanlarıyla üreticimizin arkasında duracağız. Ürününü ekerken ne kazanacağını bilen, hasat zamanı emeğinin karşılığını alacağından emin olan bir üretim düzeni kuracağız" dedi.

Kaynak: ANKA