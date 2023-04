AĞABEYİNİ UYURKEN BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ

KOCAELİ'nin Karamürsel ilçesinde yaşayan Emre Torun (29), gece tartıştığı ağabeyi Murat Can Torun'u (32), sabah saatlerinde uyurken bıçakladı.

KOCAELİ'nin Karamürsel ilçesinde yaşayan Emre Torun (29), gece tartıştığı ağabeyi Murat Can Torun'u (32), sabah saatlerinde uyurken bıçakladı. Evden bıçakla çıktıktan sonra polis tarafından durdurulan Emre Torun'un ifadesi üzerine eve giden polis ekipleri Murat Can Torun'un cesediyle karşılaştı.

Olay, sabahın erken saatlerinde Karamürsel ilçesi 4 Temmuz Mahallesi 204'üncü Cadde'deki bir evde meydana geldi. Emre Torun ile ağabeyi Murat Can Torun, dün gece bilinmeyen nedenle tartıştı. Sabah erken saatlerde Emre Torun, odasına girdiği ağabeyini uyurken bıçakladı. Olayın ardından elinde bıçakla sokağa çıkan Emre Torun, yaklaşık 1 kilometre ileride polis ekibi tarafından durduruldu. Torun'un polis ekibine ağabeyini öldürdüğünü söylemesi üzerine eve polis ve acil sağlık ekibi sevk edildi. Adrese gelen ekipler, Murat Can Torun'un cansız bedeni ile karşılaştı. Emre Torun gözaltına alınırken, yapılan incelemenin ardından Murat Can Torun'un cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. (DHA)