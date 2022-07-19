AFYONKARAHİSAR - Yüksek rakımlı arazilerde yetişen "balon" bezelyesinde rekolte yükseldi

Türkiye'nin toplam bezelye üretiminde 14 bin tonla 2. sırada yer alan Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde, yüksek rakımlı tarım arazilerinde yetiştirilen bezelye, kazancıyla üreticisini sevindiriyor.

İlçede yetiştirilen "balon" cinsi bezelyeler, İzmir, İstanbul, Ankara ve Antalya gibi büyük şehirlerin sofralarında yerini alıyor.

Türkiye'de 33 bin 402 dekar alanda 31 bin 828 ton bezelye üretimi yapan Bursa ilk sırada yer alırken, 2021'de Afyonkarahisar'da 10 bin 827 dekar alanda 13 bin 764 ton verim alındı.

Türkiye'nin toplam bezelye ekim alanının yüzde 9,3'üne sahip olan Afyonkarahisar, 13 bin 764 ton bezelye hasadıyla Türkiye'nin toplam bezelye üretiminin yüzde 12,33'ünü karşılıyor.

Temmuz ayında hasada başlanan bezelyede, bu yıl 15 bin ton üretim bekleniyor.

Tarlada geçen yıl kilogramı 2-3 liradan satılan bezelye, bu yıl kilogramı 7-8 liradan satılıyor.

Bezelye üretim alanları artıyor

İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Acar, AA muhabirine, Afyonkarahisar'da bezelye üretiminin her geçen gün arttığını söyledi.

Afyonkarahisar'ın üretim alanı ve rekolte bakımından bezelye üretimi konusunda 2. sırada olduğunu ifade eden Acar, "Geçen yıl 14 bin ton bezelye üretim olmuş. Bu bezelye üretimini 10 bin dekarlık alandan karşılamıştık. Bu yıl bu rakamın 12 bin dekara çıkmasını bekliyoruz. Çiftçi bezelye üretiminden gelir elde ettiği için her geçen gün Afyonkarahisar'da bezelye üretim alanları artmakta. Bu hızla gidersek Türkiye'de bezelye üretimi konusunda da 1. sıraya geleceğimizi düşünüyorum." değerlendirmesini yaptı.

Bezelyeyi tüccarların tarladan satın aldığını ifade eden Acar, şunları kaydetti:

"Konserve veya dondurulmuş gıda olarak kullanılıyor. İldeki bazı tesislerde veya gıda sanayisinin daha gelişmiş olduğu Bursa gibi illere gönderilerek buralarda değerlendiriyoruz bezelyeyi. Bezelye konusunda tesisleşme anlamında veya sanayi tesisleri yatırımı anlamında olumlu gelişmeler de oluyor. Bezelye işleme tesisleriyle ilgili yatırım yapmayı düşünen yatırımcılar da var. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın da bu konuda gerekli destekleri mevcut."

Bezelye yetiştiricisi Çağatay İhtiyar da verimden memnun olduklarını belirterek, "15 gündür çalışıyoruz. İzmir, İstanbul başta olmak üzere büyük şehirlere gönderiyoruz. 3 aylık süreçte kazancımız çok iyi." dedi.