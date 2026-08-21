Boya Döken 2 Firmaya Rekor Ceza

(ANKARA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Afyonkarahisar'ın Dinar-Çay Karayolu Akçaköy mevkisinde yola dökülen boyalar nedeniyle çevre kirliliğine yol açtığı tespit edilen 2 firmaya toplam 20 milyon 980 bin 602 lira idari para cezası uygulandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bölgede yola dökülen boyalara ilişkin gelen şikayetler üzerine inceleme başlatıldığı bildirildi.

İncelemeler sonucunda Europap Tezol Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Cengizhan Lojistik firmalarının çevre kirliliğine neden olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Çevre Kanunu kapsamında her iki firmaya ayrı ayrı 10 milyon 490 bin 301 lira olmak üzere toplam 20 milyon 980 bin 602 lira idari yaptırım uygulandığı kaydedildi.

Kaynak: ANKA