Afyonkarahisar'da yamaç paraşütü uçuşu denemesi yapıldı

Afyonkarahisar'da Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu'nun da katıldığı yamaç paraşütü uçuşu denemesi gerçekleştirildi.

Kasapoğlu ve kentteki bir grup ekstrem spor tutkunu, merkeze bağlı Çakırköy'de bulunan ve yaklaşık 300 metre yükseklikteki bir tepede yamaç paraşütü yapmak için buluştu.

Yapılan incelemenin ardından Kasapoğlu ve beraberindekiler, 45 dakikalık başarılı bir yamaç paraşütü uçuşu gerçekleştirdi.

Kasapoğlu, AA muhabirine, deneme uçuşu yaptıkları Çakırköy'deki tepenin hava akımının yamaç paraşütü yapmak için çok uygun olduğunu belirlediklerini söyledi.

Tepede de başarılı bir yamaç paraşütü uçuşuna katıldığını hatırlatan Kasapoğlu, şöyle konuştu:

"Daha önce farklı illerde yamaç paraşütü deneyimim olmuştu. Afyonkarahisar'da yaptığımız deneme uçuşu da inanılmaz güzeldi. Belirlediğimiz 3-4 nokta daha var. Şehrimizde ekstrem sporu yapılması noktasında heyecanlıyız. Yamaç paraşütünün Afyonkarahisar'ın spor turizmine zenginlik katacağını düşünüyoruz. Başarılı deneme uçuşumuzun ardından Afyonkarahisar'da yamaç paraşütü sporu için çalışmalarımıza başladık. Adrenalin tutkunlarını da yamaç paraşütü yapmak için Afyonkarahisar'a davet ediyoruz."

Ekstrem spor tutkunu Ozan Ceylan ise bölgede yaptıkları keşfin ardından yapılan deneme uçuşunun başarılı geçtiğini vurguladı.

Deneme uçuşuna katılan Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu'yla yaklaşık 45 dakika gökyüzünde kaldıklarına dikkat çeken Ceylan, "Afyonkarahisar'ın 100. Yılı etkinleri kapsamında bölgede yamaç paraşütüyle ilgili etkinlik yapmayı planlıyoruz. Türkiye'deki yamaç paraşütü tutkunlarını da Afyonkarahisar'a davet edeceğiz." diye konuştu.

Spor tutkunu Muharrem Çoban da tespit ettikleri Çakırköy'deki tepenin yamaç paraşütü uçuşu için çok uygun olduğunu belirterek, ekstrem spor yapmak isteyen gençleri bölgeye davet etti.