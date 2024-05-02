Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Gözaltına Alındı
Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, durdurulan bir araçta ve içindeki 3 kişinin üzerinde yapılan aramalarda uyuşturucu madde ele geçirildi ve şüpheliler gözaltına alındı.
Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli, gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Çifteler-Emirdağ kara yolunda bir araç durduruldu.
Araçta ve içindeki 3 kişinin üzerinde arama yapıldı.
Aramalarda, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.