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Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, durdurulan bir araçta ve içindeki 3 kişinin üzerinde yapılan aramalarda uyuşturucu madde ele geçirildi ve şüpheliler gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli, gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Çifteler-Emirdağ kara yolunda bir araç durduruldu.

Araçta ve içindeki 3 kişinin üzerinde arama yapıldı.

Aramalarda, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

Emirdağ Güvenlik 3.Sayfa Güncel Haberler

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