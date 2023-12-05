Haberler ›› Güncel ›› Afyonkarahisar'da silah kaçakçılarına yönelik operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı

Afyonkarahisar'da silah kaçakçılarına yönelik operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı

5 Aralık 2023 11:19 Son Güncelleme: 11:20 Abone Ol

Afyonkarahisar'da yapılan operasyonda, şüpheli İ.G'nin ruhsatsız tabanca ve tüfekleri getireceği bilgisi üzerine otomobili durduruldu. Yapılan aramada çok sayıda yasa dışı silah ele geçirildi ve şüpheli gözaltına alındı.