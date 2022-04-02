Son dakika haberi | AFYONKARAHİSAR - Orman yangını çıkardıkları iddiasıyla yakalanan 5 zanlı tutuklandı - Haberler

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Son dakika haberi | AFYONKARAHİSAR - Orman yangını çıkardıkları iddiasıyla yakalanan 5 zanlı tutuklandı

AA - Güncel
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Son dakika haberi... Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde "kasten orman yakma" suçlamasıyla gözaltına alınan 5 zanlı, tutuklandı.

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde "kasten orman yakma" suçlamasıyla gözaltına alınan 5 zanlı, tutuklandı.

Kent Ormanı'nda 6 noktada çıkan yangınlar, Emirdağ Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yangınlarla ilgili çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, yangının kasten başlatıldığını tespit etti.

İki gün süren çalışmalar sonucu ormanlık alandaki yangınları A.S. (22), İ.U. (21), M.B. (21), H.B. (20) ve A.T.Ç'nin (17) çıkardığı belirlendi.

Polis ekipleri, zanlıları kısa sürede adreslerinde gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Son dakika haberi | AFYONKARAHİSAR - Orman yangını çıkardıkları iddiasıyla yakalanan 5 zanlı tutuklandı

Son dakika haberi | AFYONKARAHİSAR - Orman yangını çıkardıkları iddiasıyla yakalanan 5 zanlı tutuklandı

Son dakika haberi | AFYONKARAHİSAR - Orman yangını çıkardıkları iddiasıyla yakalanan 5 zanlı tutuklandı

AA / Güncel

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