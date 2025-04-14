Afyonkarahisar'da Kuyumculara Sahte Altın Satarak Dolandırıcılık Yapan İki Kişi Gözaltına Alındı
Afyonkarahisar'da kuyumculara sahte altın satarak dolandırıcılık yaptığı iddia edilen iki kişi, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerin yedi esnafa toplamda 27 sahte gram altın sattığı belirlendi.
Afyonkarahisar'da, kuyumculara sahte altın satarak dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince, Uzun Çarşı'da faaliyet gösteren kuyumculara sahte gram altın satmaya çalışan 2 kişi tespit edildi.
Ekiplerce, kamera kayıtlarının incelenmesi ve detaylı çalışma sonucunda A.A. (47) bir sokakta yakalandı.
A.A'nın üzerinde, sahte 13 tane 1 gram altın, 2 tane 22 ayar gram altın, 2 gerçek gram altın ve 2 gerçek çeyrek altın bulundu.
Diğer şüpheli A.S. (28) ise kaldığı otelde gözaltına alındı.
A.S'nin, dolandırıcılık suçundan 3 sabıkası olduğu tespit edildi.
Ekiplerin esnafla görüşmesinde, şüphelilerin 7 esnafa 27 sahte gram altın sattıkları belirlendi.
Zanlıların, kiralık bir araçla il dışından geldikleri ve bir otelde konakladıkları tespit edildi.