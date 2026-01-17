Afyonkarahisar'da ilçelerde esnaf odası seçimleri

Afyonkarahisar'ın İscehisar ve Bayat ilçelerinde esnaf odası başkanlığı seçimleri yapıldı.

İscehisar'da Belediye Düğün Salonu'nda yapılan Esnaf ve Sanatkarlar ile Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanlığı seçiminde Adem Çibik ile Abdullah Güçlü yarıştı.

Kullanılan oyların 461'ini alan Çibik, başkanlığa seçildi.

Bayat ilçesinde ise yapılan Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı seçiminde Birsen Birgül Şengül yeniden göreve getirildi.