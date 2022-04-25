Afyonkarahisar'da Belediyesi'nde Toplu İş Sözleşmesi imzalandı

Afyonkarahisar Belediyesi ile Belediye-İş Sendikası arasında Toplu İş Sözleşmesine ilişkin görüşmeler tamamlandı.

Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ile Belediye-İş Sendikası Afyonkarahisar Şube Başkanı Yücel Şahin protokolü imzaladı.

Zeybek, Türk-İş'e bağlı Belediye-İş Sendikasıyla imzaladıkları sözleşmenin hayırlı ve bereketli olmasını temenni etti.

YÜNTAŞ ve AFBEL-SAN bünyesinde çalışan hizmet alım işçilerinin maaşlarına ilk 6 ay için belirledikleri 5 bin 250 liraya ilave olarak temmuzdan itibaren yüzde 7,5 iyileştirme yaptıklarını ifade eden Zeybek, "Geriye dönük maaş farklarını da en kısa zamanda personele ödeyeceğiz. Alın teri ile ekmeğini kazanan işçilerin her zaman yanındayız. Hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Şahin de YÜNTAŞ ve AFBELSAN bünyesinde çalışan işçilerin ücretlerinin, ilk altı ay 5 bin 250 lira, ikinci altı ay ise 5 bin 650 lira olacağını kaydetti.

Bu yaklaşımından dolayı Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'e teşekkür eden Şahin, toplu iş sözleşmesinin belediyeye çalışanlarına ve sendikaya hayırlı olmasını diledi.