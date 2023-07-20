Afyonkarahisar Belediyesi, şehirdeki kavşak ve refüjlerde peyzaj çalışmalarına devam ediyor. Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, yapılan çalışmaların modern şehircilik anlayışına uygun olduğunu belirtti. Ayrıca Zeybek, esnaf ziyaretleriyle de şehirdeki dayanışmayı ve gelişmeyi desteklediklerini ifade etti.

Afyonkarahisar Belediyesi, kavşak ve refüjlerde peyzaj çalışmalarını sürdürüyor.

Belediyeden yaptığı açıklamada, şehrin birçok noktasında yer alan dinleme alanları, parklar, refüjler ve kavşaklarda modern ve gelişen şehircilik anlayışına uygun düzenlemeler yapıldığı belirtildi.

Açıklamada ifadesine yer verilen Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, kent estetiğine uygun yenileme çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Zeybek, şunları kaydetti:

"Kent merkezinde ve belirli noktalarda benzer çalışmalar yapılarak modern ışıklandırmalar, kaldırım yenileme, refüj yenileme ve görsel zenginlikler ile kavşak noktalarının rengarenk ve modern görünüme kavuşacak. Fen İşleri Müdürlüğümüz tarafından hazırlanan plan doğrultusunda bütün mahallelerde ve güzergahlarda ihtiyaç duyulan eksiklerin giderilmesi için çalışmalar devam ediyor."

Esnaf ziyareti

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, sanayi esnafını ziyaret etti.

Ziyaretlerin ardından Zeybek, yaptığı açıklamada, "Esnaflarımızla hemhal olmak, aynı sofrada buluşmak ve kardeşlik duygularımızı pekiştirmek için bir aradayız. Esnaflarımızın gelişmesine katkı sunmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Onlarla omuz omuza vererek şehrimizi güzelleştiriyoruz. Toplumuzun her kesimi ile diyalog halinde oluyor, fikirlerini önemsiyoruz. Esnaf ve vatandaşımızın düşünceleri bizim için çok önemli."ifadesini kullandı.