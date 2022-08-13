Afyon haber! Afyonkarahisar Devlet Hastanesi yurt dışından hasta almaya başladı

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Gülsün Ateş Doğan, sağlık turizmi çerçevesinde yurt dışından hasta almaya başladıklarını belirtti.

Doğan, AA muhabirine, Afyonkarahisar Devlet Hastanesine sağlık turizmi birimi oluşturulduğunu söyledi.

Sağlık turizmi noktasında yurt dışından geleceklere yönelik farklı paketler hazırlandığını aktaran Doğan, şöyle konuştu:

"Afyonkarahisar Devlet Hastanesi çok donanımlı bir kurum. Modern teknolojik cihazlara sahibiz. Sağlık turizmi noktasında en iyi hizmeti sunmak için bizde varız. Termal turizmin başkenti olan Afyonkarahisar'da biz de yurt dışından gelecek hastalarımıza kapılarımızı açtık. Sağlık anlamında hizmet almak isteyen hastalarımızı bekliyoruz. Almanca, İngilizce ve Fransızca dillerinde kadrolarımızı da oluşturduk. Hasta almaya da başladık."

Doğan, sağlık turizmi noktasında ve paketlerimizle ilgili bilgi almak için vatandaşların hastanelerine müracaatta bulunabileceğini ifade etti.