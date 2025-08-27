Afrin'e Dönüş: Terörün Gölgesinden Kurtulan Aileler Memleketine Kavuştu

Suriye'nin kuzeyindeki Afrin'de, terör örgütü PKK/ YPG'nin 7 yılı aşkın süredir evlerine dönmelerine izin vermediği aileler, yıllardır yaşadıkları belirsizlik ve zorluklara rağmen memleketlerine kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Afrin Bölgesi İdaresi Siyasi İşler ve Halkla İlişkiler Sorumlusu Ferhat Horto, yaklaşık 20 bin ailenin, yani 60 bini aşkın kişinin Afrin'e geri döndüğünü açıkladı.

Horto, dönüşlerin sadece şehir merkezleri ve ilçelerle sınırlı olmadığını, bazı ailelerin daha önce yaşadıkları köylere de döndüğünü belirtti.

Afrin'deki evlerin çoğunun savaşta zarar görmediğini vurgulayan Horto, "Cinderes bölgesindeki bazı evler, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremden etkilendi." dedi.

Horto, Afrin'de mülkiyet haklarının güvence altına alınması için özel bir ekonomik komite oluşturulduğunu, komitenin özel mülklerde yaşanan sorunları bakanlıklarla koordineli şekilde çözmeye çalıştığını ve kamuya ait mülklerin de düzenli bir şekilde kayıt altına alındığını belirtti.

Evleri olmayan veya el konulan kişiler için komitenin devrede olduğunu aktaran Horto, "Komite tüm belediyelerdeki ofisleri aracılığıyla başvuruları alıyor ve mülkiyeti kanıtlayan belgeleri inceliyor. Ardından evde yaşayan kişiye uyarı gönderiliyor." diye konuştu.

Horto, Afrin'e dönen ailelerin iki gruba ayrıldığını aktararak, "Bir grup Halep, Şam veya Lazkiye'de yaşayan Afrinliler; zeytin hasadı, sabun yapımı gibi dönemlerde Afrin'e dönüyor. Diğer grup ise turizm ve dinlenme amacıyla geliyor." ifadelerini kullandı.

Afrin'de güvenlik açısından herhangi bir sorun olmadığını aktaran Horto, komitenin, ev iadesi sürecini titizlikle takip ettiğini sözlerine ekledi.

Uzun süre köyden uzak kaldığını ifade eden 55 yaşındaki Sabah Abdurrahman ise bahçesindeki serada yeniden ekim-dikim yaptığını söyledi.

Abdurrahman, evlerinden uzakta kaldıkları dönemlerde sürekli ağladığını ve evine dönmeyi istediğini belirterek, "Geçimimiz çok zor, hayatımızı zar zor sürdürüyoruz. Defalarca 'Bırakın istediklerini yapsınlar, yeter ki ben evime döneyim' dedim. Nihayet döndüğümde hem sevindim hem de hüzünlendim." dedi.

Geçimlerini fide yetiştiriciliği ve zeytin üretimiyle sağladıklarını kaydeden Abdurrahman, "Hamdolsun artık toprağımızdayız, evimizdeyiz. Herkes kendi evine dönmeli, toprağına kavuşmalı." diye konuştu.

Afrin'in Kafar Safra köyünden Beşir Hasso da PKK'nın işgal ettiği bölgelerde zorlu günler geçirdiğini söyledi.

Beşir, PKK/YPG'nin Afrin'de halkı korkuttuğunu belirterek, "Oradaydık, bizi kabul etmiyorlardı, geliyorduk ama bırakmıyorlardı." ifadelerini kullandı.