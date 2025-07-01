Afrika Nükleer Enerji İnovasyon Zirvesi'nde Temiz Enerji Vurgusu

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Kigali'de düzenlenen Afrika Nükleer Enerji İnovasyon Zirvesi'nde, nükleer enerjinin kıtanın elektrik üretimindeki önemi vurgulandı. Ruanda Başbakanı Ngirente, Afrika'nın kalkınma hedeflerine ulaşması için nükleer enerjiye acil ihtiyaç olduğunu belirtti.

Ruanda'nın başkenti Kigali'de düzenlenen ilk "Afrika Nükleer Enerji İnovasyon Zirvesi"nde, kıtanın elektrik üretimi ve diğer endüstriyel uygulamalar için acilen nükleer enerjiye geçmesi gerektiği vurgulandı.

Yerel basında yer alan haberlere göre, başkent Kigali'deki zirveye çok sayıda siyasetçi, sanayi temsilcisi, iş insanı ve uzman katıldı.

Zirvede konuşan Ruanda Başbakanı Edouard Ngirente, Afrika'nın kalkınma hedeflerine ulaşabilmesi için nükleer enerjiye erişimin şart olduğunu ifade etti.

Ngirente, "Artan enerji talebi, temiz teknolojilere küresel yönelim ve hızla büyüyen nüfusuyla Afrika, dünyanın en büyük enerji pazarlarından biri olma potansiyeline sahip. Kalkınma hedeflerimize ulaşmak için elektrik üretimi ve sanayide acilen nükleer enerjiyi benimsemeliyiz." ifadelerini kullandı.

Dünya Nükleer Birliği Genel Direktörü Sama Bilbao y León, kıta genelinde bol, uygun fiyatlı ve temiz enerji ihtiyacının karşılanmasında nükleer enerjinin hızla yaygınlaştırılması gerektiğini ifade etti.

Ruanda Atom Enerjisi Kurulu Başkanı Lassina Zerbo da kıta hükümetlerini, yatırımcıları çekmek amacıyla istikrar ve tutarlılık sağlayarak nükleer enerjiye uzun vadeli yatırım yapmaya çağırdı.

Zerbo, "Hedefimiz, ihtiyaçlarımızı ve beklentilerimizi dile getiren ortak bir ses oluşturmak olmalı." ifadesine yer verdi.

Kaynak: AA / Gülsüm İncekaya - Güncel
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