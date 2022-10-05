Afrika Birliği, Etiyopya'da savaşan tarafları barış müzakerelerine davet etti

Afrika Birliği, Etiyopya hükümeti ve isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesini (TPLF) bu hafta Güney Afrika'da barış müzakerelerine başlamaya davet etti.

Afrika Birliği, Etiyopya hükümeti ve isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesini (TPLF) bu hafta Güney Afrika'da barış müzakerelerine başlamaya davet etti.

Etiyopya hükümetinden yapılan açıklamada, Afrika Birliğinin davetinin, hükümetin istek ve talepleriyle uyumlu olduğuna vurgu yapılarak müzakerelerin şartsız şekilde Afrika Birliği arabuluculuğunda gerçekleşmesi gerektiği ifade edildi.

Açıklamada, nihai barışa ulaşılması için tüm mümkün araçların benimsenmeye hazır olduğu aktarıldı.

Öte yandan, sosyal medya kanalları üzerinde dolaşıma giren mektupta, müzakere tarihinin 8 Ekim olduğu ve yer olarak Güney Afrika'nın seçildiği ifade edildi.

Müzakere heyetinde arabulucu rolünü üstlenecek isimler arasında eski Nijerya Cumhurbaşkanı Olusegun Obasanjo ve eski Kenya Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta da var.

Etiyopya'da ordu ile TPLF arasında Kasım 2020'den başlayan çatışmalar, binlerce kişinin ölümüne, yüz binlerce kişinin evini terk etmesine yol açtı.