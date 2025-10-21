Afganistan Yönetiminden ABD ile İlişkiler Hakkında Açıklama

Afganistan yönetimi, ABD dahil olmak üzere tüm ülkelerle ekonomik ve siyasi alanlara odaklı iyi ilişkiler kurmak istediklerini bildirdi.

Afganistan yönetimi sözcüsü Zabihullah Mücahid, Tolo News'a yaptığı açıklamada, konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Mücahid, "ABD dahil tüm ülkelerle iyi ilişkiler kurmayı destekliyoruz. İlişkilerimiz iki kanala dayanmalı. Diplomasi ve ticaret. Bu bağlamda, her zaman ABD'ye ulaşarak bu alanlarda bizimle işbirliği yapmasını teşvik ettik." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Bagram Hava Üssü'nün geri alınmasına yönelik açıklamalarına da değinen Mücahid, Trump'ın bu tür açıklamalar yapmak yerine ABD'nin Kabil Büyükelçiliğini yeniden açması gerektiğini söyledi.

Zabihullah Mücahid, "Bu diplomatik kanalın yeniden açılmasıyla Afganistan ve ABD arasında uygun ve meşru ilişkiler kurulabilir. Biz iyi ilişkiler kurulmasını destekliyoruz, bakalım onlar ne diyecek." ifadesini kullandı.

Trump'ın Bagram planı

Trump, 18 Eylül'de İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile ortak basın toplantısında, ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin 2001'de Afganistan'ı işgalinin ardından ülkede konuşlandıkları en büyük askeri üs Bagram Hava Üssü'nü geri almayı istediklerini söylemişti.

ABD güçlerinin 2021'deki çekilme sürecinde terk ettiği askeri hava üssünü geri almak için Afganistan yönetimiyle pazarlık ettikleri imasında bulunan Trump, "Dünyanın en büyük hava üslerinden biri. Onlara yok pahasına verdik. Şimdi geri almaya çalışıyoruz. Üssü istememizin sebeplerinden biri de Çin'in nükleer silahlarını ürettiği yere bir saat uzaklıkta olması." demişti.

Afganistan yönetiminin Dışişleri Bakanlığı yetkililerinden Zakir Celali, Trump'ın bu sözlerine, "Afganistan ile ABD'nin birbirleriyle etkileşime ihtiyaçları var ve karşılıklı saygı ile ortak çıkarlara dayalı ekonomik ve siyasi ilişkiler kurabilirler ancak ABD'nin Afganistan'ın herhangi bir bölgesinde askeri varlık bulundurmasına gerek olmadan." yanıtını vermişti.

Trump daha sonra ABD merkezli sosyal medya platformu Truth Social'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Eğer Afganistan, Bagram Hava Üssü'nü ABD'ye geri vermezse kötü şeyler olacak." ifadesini kullanmıştı.