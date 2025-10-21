Haberler

Afganistan Yönetiminden ABD ile İlişkiler Hakkında Açıklama

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afganistan yönetimi, ABD ile diplomasi ve ticaret temelli iyi ilişkiler kurma isteğini dile getirdi. ABD'nin Bagram Hava Üssü'nü geri alması konusunda değerlendirmelerde bulunan sözcü Mücahid, diplomatik ilişkilerin yeniden açılması gerektiğini vurguladı.

Afganistan yönetimi, ABD dahil olmak üzere tüm ülkelerle ekonomik ve siyasi alanlara odaklı iyi ilişkiler kurmak istediklerini bildirdi.

Afganistan yönetimi sözcüsü Zabihullah Mücahid, Tolo News'a yaptığı açıklamada, konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Mücahid, "ABD dahil tüm ülkelerle iyi ilişkiler kurmayı destekliyoruz. İlişkilerimiz iki kanala dayanmalı. Diplomasi ve ticaret. Bu bağlamda, her zaman ABD'ye ulaşarak bu alanlarda bizimle işbirliği yapmasını teşvik ettik." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Bagram Hava Üssü'nün geri alınmasına yönelik açıklamalarına da değinen Mücahid, Trump'ın bu tür açıklamalar yapmak yerine ABD'nin Kabil Büyükelçiliğini yeniden açması gerektiğini söyledi.

Zabihullah Mücahid, "Bu diplomatik kanalın yeniden açılmasıyla Afganistan ve ABD arasında uygun ve meşru ilişkiler kurulabilir. Biz iyi ilişkiler kurulmasını destekliyoruz, bakalım onlar ne diyecek." ifadesini kullandı.

Trump'ın Bagram planı

Trump, 18 Eylül'de İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile ortak basın toplantısında, ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin 2001'de Afganistan'ı işgalinin ardından ülkede konuşlandıkları en büyük askeri üs Bagram Hava Üssü'nü geri almayı istediklerini söylemişti.

ABD güçlerinin 2021'deki çekilme sürecinde terk ettiği askeri hava üssünü geri almak için Afganistan yönetimiyle pazarlık ettikleri imasında bulunan Trump, "Dünyanın en büyük hava üslerinden biri. Onlara yok pahasına verdik. Şimdi geri almaya çalışıyoruz. Üssü istememizin sebeplerinden biri de Çin'in nükleer silahlarını ürettiği yere bir saat uzaklıkta olması." demişti.

Afganistan yönetiminin Dışişleri Bakanlığı yetkililerinden Zakir Celali, Trump'ın bu sözlerine, "Afganistan ile ABD'nin birbirleriyle etkileşime ihtiyaçları var ve karşılıklı saygı ile ortak çıkarlara dayalı ekonomik ve siyasi ilişkiler kurabilirler ancak ABD'nin Afganistan'ın herhangi bir bölgesinde askeri varlık bulundurmasına gerek olmadan." yanıtını vermişti.

Trump daha sonra ABD merkezli sosyal medya platformu Truth Social'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Eğer Afganistan, Bagram Hava Üssü'nü ABD'ye geri vermezse kötü şeyler olacak." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: AA / Şilan Turp - Güncel
Dünyanın gözünü diktiği Trump-Putin zirvesi iptal edildi

Dünyanın gözünü diktiği barış zirvesi iptal edildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bursa'da su kesintisi 6 gün daha uzatıldı

Susuzluk kaderleri oldu! Bursalıları çileden çıkaracak yeni karar
Herkes ekran başına! Milyonların beklediği heyecan bu gece başlıyor

Herkes ekranlarının başına! Milyonların beklediği heyecan başlıyor
Kairat, Şampiyonlar Ligi tarihinde ilk puanını aldı

Şampiyonlar Ligi tarihlerinde ilk puanlarını kazandılar
Gelecek yılların Dünya Kupası'na damga vuracaklar! Futbolun parlayan yıldızı Fas

Bu takım gelecek yılların Dünya Kupası'na damga vuracak
Bursa'da su kesintisi 6 gün daha uzatıldı

Susuzluk kaderleri oldu! Bursalıları çileden çıkaracak yeni karar
Beşiktaş'ta 2 ayrılık kararı birden

Beşiktaş'ta 2 ayrılık kararı birden! Bir isim çok sürpriz
Lübnan tezkeresi TBMM'de kabul edildi

TSK'yı yakından ilgilendiren karar, Meclis'ten geçti
ABD'de alışverişe çıkan Türk genci, aldığı ürünle ilgili gerçeği öğrenince şoke oldu

Türk genci, ABD'de aldığı ürünle ilgili gerçeği öğrenince şoke oldu
EuroLeague'den skandal karar! Avrupa'daki temsilcilerimiz İsrail'e gidecek

Skandal karar! Avrupa'da mücadele eden takımlarımız İsrail'e gidecek
Fenerbahçe'de Ederson depremi

Fenerbahçe'de Ederson depremi
İnci Taneleri geri dönüyor! Yılmaz Erdoğan beklenen açıklamayı yaptı

İnci Taneleri'nin akıbeti belli oldu! Yılmaz Erdoğan duyurdu
Okan Buruk, Bodo/Glimt maçı öncesi açıkladı: 2 hafta daha forma giyemeyecek

Dev maç öncesi kahreden haberi verdi: En az 2 hafta oynayamayacak
Özel kanun teklifini imzalayıp Erdoğan'a çağrıda bulundu

Canlı yayında imzayı atıp Erdoğan'a çağrıda bulundu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.