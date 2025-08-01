Afganistan'da 8 Milyon Dolar Yatırımla Kuru Üzüm İşleme Tesisi Açıldı

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Afganistan'ın Kabil yakınındaki Estalif bölgesinde, 8 milyon ABD doları yatırımla kurulan yeni kuru üzüm işleme tesisi, Ekonomi İşlerinden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Vekili Baradar tarafından hizmete açıldı.

KABİL, 1 Ağustos (Xinhua) -- Afganistan'ın başkenti Kabil'in kuzeyindeki Estalif bölgesinde bulunan bir kuru üzüm işleme tesisindeki kuru üzümler, 31 Temmuz 2025.

Afganistan Ekonomi İşlerinden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Vekili Baradar çarşamba günü Estalif bölgesinde 8 milyon ABD doları yatırımla kuru üzüm işleme tesisinin resmi olarak hizmete girdiğini duyurdu. (Fotoğraf: Saifurahman Safi/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
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