Afganistan'da 8 Milyon Dolar Yatırımla Kuru Üzüm İşleme Tesisi Açıldı
Afganistan'ın Kabil yakınındaki Estalif bölgesinde, 8 milyon ABD doları yatırımla kurulan yeni kuru üzüm işleme tesisi, Ekonomi İşlerinden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Vekili Baradar tarafından hizmete açıldı.
KABİL, 1 Ağustos (Xinhua) -- Afganistan'ın başkenti Kabil'in kuzeyindeki Estalif bölgesinde bulunan bir kuru üzüm işleme tesisindeki kuru üzümler, 31 Temmuz 2025.
Afganistan Ekonomi İşlerinden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Vekili Baradar çarşamba günü Estalif bölgesinde 8 milyon ABD doları yatırımla kuru üzüm işleme tesisinin resmi olarak hizmete girdiğini duyurdu. (Fotoğraf: Saifurahman Safi/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel