Afganistan, Amu Derya Petrol Havzası hizmetleri için Rus TNG şirketiyle anlaştı

KABİL, 7 Eylül (Xinhua) -- Afganistan Maden ve Petrol Bakanlığı, Amu Derya (Ceyhun) Petrol Havzası'ndaki denetim ve danışmanlık hizmetleri ile Zamrad Sai petrol sahasında esnek üretim tesisi inşası için Rus TNG şirketiyle anlaştı.

Bakanlık tarafından pazartesi günü yapılan açıklamaya göre sözleşmeler, Amu Derya'daki bir yıllık denetim ve danışmanlık hizmetleri için yaklaşık 2,8 milyon ABD doları ayrılmasını öngörüyor. Ek olarak 11 milyon doların da Zamrad Sai sahasındaki tesisin tasarımı ve kurulumunu finanse edeceği belirtildi.

Maden ve Petrol Bakanı Molla Hidayetullah Bedri imza töreninde yaptığı açıklamada, devlet gelirlerini artırmak ve Afgan vatandaşlarına istihdam imkanları yaratmak için ülkenin doğal kaynaklarını profesyonel, şeffaf ve verimli şekilde yönetmeye kararlı olduklarını vurguladı.

İnşasının sekiz ay sürmesi öngörülen tesis, tamamlandığında günde 2.000 ton petrol işleme kapasitesine sahip olacak.

Ülkenin kuzeyindeki Sari Pul, Cevizcan ve Faryab vilayetlerini kapsayan Amu Derya Petrol Havzası, ülkenin en önemli doğal kaynaklarından biri.

Kaynak: Xinhua