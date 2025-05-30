Afetzedeler Yeni Köy Tipi Konutlarına Yerleşti

Afetzedeler Yeni Köy Tipi Konutlarına Yerleşti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'ın Besni ilçesindeki 98 hak sahibi afetzede, Kahramanmaraş depremleri sonrası tamamlanan köy tipi konutlarına yerleşti. Yeni evlerine kavuşan vatandaşlar mutluluklarını dile getirdi.

Adıyaman'ın Besni ilçesindeki kırsalda yaşayan hak sahibi afetzedeler köy tipi konutlarına yerleşti.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde evlerini kaybeden Kutluca ve Yazı Karakuyu köylerinde yaşayan 98 hak sahibi aile, yapımı tamamlanan köy tipi afet konutlarına kavuştu.

Depreme dayanıklı ve modern özelliklere sahip evlerine yerleşen vatandaşlar, yeni yuvalarında yaşamaya başlamanın sevincini yaşıyor.

Hak sahiplerinden Hasan Aslan, evlerine yeniden kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirerek, yetkililere teşekkür etti.

Konutlardan duyduğu memnuniyeti ifade eden Mustafa Aslan ise emeği geçen tüm kurum ve yetkililere teşekkürlerini iletti.

Kaynak: AA / Muhammet Ballı - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milyonları heyecanlandıran sözler! Yeni müjdeler geliyor

Erdoğan'dan milyonları heyecanlandıran sözler! Yeni müjdeler geliyor
Cezaevindeki oğullarını ziyaretten dönen aileye kurşun yağdırdılar: 3 ölü, 3 yaralı

Cezaevi ziyaretinden dönen aileye kanlı pusu! Kurşun yağdırdılar
Tarifeli uçakta sürpriz yolcu! Ünlü şarkıcıyı gören bir daha baktı

Tarifeli uçakta sürpriz yolcu! Ünlü şarkıcıyı gören bir daha baktı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Üvey kızına dışkı yediren kadının cezası onandı

Üvey kızına dışkı yediren kadın için mahkeme kararını verdi
Survivor'dan diskalifiye edilen Almeda Baylan, yeni mesleğini duyurdu

Survivor'dan diskalifiye edilmişti! Yeni mesleğini açıkladı
Galatasaray kutlamalarında tuttuğu takımı söyleyen Zeynep Bastık yuhalandı

Galatasaray kutlamalarında tuttuğu takımı söyleyen Zeynep Bastık yuhalandı
Mertens'e sürpriz talip: Futbolu bırakma, 1 sezon bizimle oyna

Mertens'e sürpriz talip: Futbolu bırakma, 1 sezon bizimle oyna
Beyninde tümör olduğu iddia edilmişti! Elçin Sangu'dan ilk açıklama

Beyninde tümör olduğu iddia edilmişti! İlk açıklama geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Muslera ve Barış Alper Yılmaz'la diyaloğu güldürdü

Erdoğan'ın ''Takımdan gidiyor musun'' sorusuna verilen cevap güldürdü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.