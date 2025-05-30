Afetzedeler Yeni Köy Tipi Konutlarına Yerleşti

Adıyaman'ın Besni ilçesindeki kırsalda yaşayan hak sahibi afetzedeler köy tipi konutlarına yerleşti.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde evlerini kaybeden Kutluca ve Yazı Karakuyu köylerinde yaşayan 98 hak sahibi aile, yapımı tamamlanan köy tipi afet konutlarına kavuştu.

Depreme dayanıklı ve modern özelliklere sahip evlerine yerleşen vatandaşlar, yeni yuvalarında yaşamaya başlamanın sevincini yaşıyor.

Hak sahiplerinden Hasan Aslan, evlerine yeniden kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirerek, yetkililere teşekkür etti.

Konutlardan duyduğu memnuniyeti ifade eden Mustafa Aslan ise emeği geçen tüm kurum ve yetkililere teşekkürlerini iletti.