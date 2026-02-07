Haberler

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yayman'dan CHP Genel Başkanı Özel'e tepki Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, deprem sonrası afet yönetiminin çöp konteyneri ve geçici çözümlerle sağlanamayacağını belirtti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamalarına tepki gösteren Yayman, kalıcı konut ve altyapı ihtiyacının önemine dikkat çekti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, "Afet yönetimi, envanter okumak değildir. Çöp konteyneri, minibüs ya da benzeri geçici çözümlerle deprem gerçeği karşılanamaz. İnsanlar hala yaşadıkları travmanın izlerini taşırken, yapılanları büyütme çabası sahadaki gerçeklerle bağdaşmamaktadır" ifadelerini kullandı.

Yayman, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e tepki göstererek, şunları kaydetti:

"Deprem turisti CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kürsüden deprem bölgesine ilişkin anlattıkları, yaşanan büyük felaketin ağırlığıyla örtüşmeyen bir tablo ortaya koyuyor. Deprem sonrası ihtiyaçlar herkesin malumu, kalıcı konut, altyapı, güvenli yaşam alanları ve süreklilik. Buna rağmen birkaç kalem malzemenin tek tek sayılarak kamuoyuna sunulması, meselenin ne kadar yüzeysel ele alındığını gösteriyor. Afet yönetimi, envanter okumak değildir. Çöp konteyneri, minibüs ya da benzeri geçici çözümlerle deprem gerçeği karşılanamaz. İnsanlar hala yaşadıkları travmanın izlerini taşırken, yapılanları büyütme çabası sahadaki gerçeklerle bağdaşmamaktadır.

Bizim yaklaşımımız nettir, konuşmak değil, sonuç üretmek. Deprem konutlarını inşa ettik, tamamladık ve vatandaşlarımıza teslim ettik. Bugün binlerce aile yeni evlerinde yaşamaya başlamıştır. Açık ifade ediyorum; siz 455 bin konutun maketini bile yapamazsınız, biz ise anahtar teslimini gerçekleştirdik. Afetler, karşılaştırma ve polemik alanı değildir. Ancak millet kimin ne yaptığını da kimin sadece konuştuğunu da görüyor. Türkiye bu süreci söylemlerle değil, sahadaki icraatla yönetmiş, deprem bölgesinde kalıcı çözümleri hayata geçirmiştir."

