Bakan Kurum: 11 İlimizdeki Tüm Afet Konutlarında Maliyetin Yüzde 65'ini Biz Karşılayacağız

Güncelleme:
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 6 Şubat depremlerinden etkilenen 11 ildeki afet konutlarının maliyetinin yüzde 65'ini karşılayacaklarını duyurdu. Yeni konutlar faizsiz ve sabit fiyatlarla 18 yıl boyunca ödeme planı sunacak.

(ANKARA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 6 Şubat depremlerinden etkilenen 11 ildeki tüm afet konutlarında maliyetin yüzde 65'ini karşılayacaklarını ifade ederek, "Konutlarımız; Faizsiz, 18 yıl boyunca 8 bin 750 sabit fiyatla, ilk 2 yıl da ödemesiz olacak" dedi.

Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "11 ilimizdeki tüm afet konutlarında maliyetin yüzde 65'ini biz karşılayacağız. Konutlarımız; faizsiz, 18 yıl boyunca 8 bin 750 sabit fiyatla, ilk 2 yıl da ödemesiz olacak. Köy konutlarımızda; sabit taksit 8 bin 100 lira olacak. Peşin ödemek isteyen olursa yüzde 74 indirimle 484 bin liraya, köy konutlarını 448 bin liraya satın alabilecekler. Kamu bankalarımız kredi imkanı sunacak" ifadelerine yer verdi.

500

