Haberler

AFAD Başkanı Pehlivan, Özbekistan'ın Ankara Büyükelçisi Haydarov ile görüştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, Özbekistan Büyükelçisi İlham Haydarov ile afet yönetimi, işbirliği ve dayanışma konularını görüştü. Türkiye'nin afetlere karşı hazırlıkları ve uluslararası işbirliğinin önemi ele alındı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi ( Afad ) Başkanı Ali Hamza Pehlivan, Özbekistan'ın Ankara Büyükelçisi İlham Haydarov ile bir araya geldi.

Afad'ın NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, Pehlivan, Haydarov ve beraberindeki heyetle Başkanlıkta görüştü.

Görüşmede, bütünleşik afet yönetim sistemi, deprem, sel, taşkın ve yangınlar başta olmak üzere farklı afet türlerinde Türkiye'nin hazırlık, müdahale ve iyileştirme çalışmaları, teknolojik donanımı, kurumsal kapasitesi, bilgi ve tecrübesi ile afet ve acil durumlarda işbirliği ve dayanışmanın önemine ilişkin çeşitli hususlarda istişarede bulunuldu.

Ayrıca, iki ülke arasında afet yönetimi alanındaki işbirliği ve koordinasyonun geliştirilmesine ilişkin konular da ele alındı.

Afad Başkanı Pehlivan, görüşmede, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde hayata geçirilen imar çalışmalarını anlatarak depremlerin ardından gösterdikleri dayanışma ve desteklerinden dolayı Haydarov'un şahsında Özbekistan devletine ve halkına teşekkür etti.

Haydarov da Türkiye'nin afet alanındaki bilgi ve tecrübelerinden faydalanmaktan, bu konuda müşterek çalışmalar yapmaktan ve çalışmaları daha da geliştirmekten memnuniyet duyacaklarını ifade ederek, misafirperverliklerinden dolayı Pehlivan'a teşekkürlerini iletti.

Görüşmeye, AFAD Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Muhammet Maruf Yaman ve Özbekistan Savunma Ataşesi Muhammad Tuhtanazarov da katıldı.

Kaynak: AA / Abdullah Özkul
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

