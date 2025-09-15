Adnan Menderes, İdamının 64. Yılında Anıldı

Merhum Başbakan Adnan Menderes, idam edilişinin 64. yılında memleketi Aydın'ın Koçarlı ilçesinde düzenlenen etkinlikle anıldı.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) tarafından Menderes'in çiftliğinde düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Etkinlikte, Menderes için yazılan ağıt okunurken bazı katılımcılar gözyaşını tutamadı.

ADÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent, Menderes'in ülkenin demokrasi ve kalkınmasını yüceltme mücadelesinin birçok kişi için ilham kaynağı olduğunu belirtti.

Kent, "Onun döneminde Türkiye, ekonomik kalkınmada, altyapı yatırımında, eğitimde, sosyal hayatta birçok atılım yaşayarak yurttaşlarının beklentilerini yükseltmiştir. Ancak her büyük başarı gibi bu dönemin de karanlık sayfaları vardır. 27 Mayıs 1960 darbesiyle başlayan süreç Yassıada'da sürdürülen yargılamalar, adalete olan güveni zedeleyen şartlar ve nihayetinde Adnan Menderes ve arkadaşlarının idamıyla noktalandı. Bu olaylar, Türkiye demokrasi tarihinin en trajik, en acılı kırılmalarındandır." diye konuştu.

Konuşmanın ardından ADÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Siyasi Tarih Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Bilgenoğlu ile Adnan Menderes Müzesi Uzmanı Dr. Bircan Kayacan, Menderes'in hayatına ilişkin konferans verdi.

Etkinliğe katılan çiftlik çalışanları da duygularını paylaştı.

91 yaşındaki Orhan Demir, Adnan Menderes gibi birinin bir daha bu dünyaya gelemeyeceğini vurgulayarak, "Hiç kötü bir şey yapmadı adam. İyilik, insanlık yaptı. Memlekete, millete, insanlığa hizmet etti. Suçu bu, başka bir suçu yok. Çünkü söz sahibi olduk her şeyde. Eğer ömrü olsaydı, daha neler yapacaktı bilemiyoruz." diye konuştu.

Ev işlerinde çalışan 95 yaşındaki Münevver Çıkrık ise Menderes'in çok iyi biri olduğunu, idam haberini aldığında bayıldığını ve o günleri unutamadığını ifade etti.

Çıkrık, merhum başbakanın çiftliğe korumasız ve yalnız geldiğini de sözlerine ekledi.