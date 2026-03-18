Bakan Kurum, Adıyaman İndere'de yeni açılan iş yerinin görüntülerini paylaştı Açıklaması

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem sonrası Adıyaman İndere'de inşa edilen yeni iş yerleri ile ticari hayatın canlandığını duyurdu. 16 bin 822 konut ve iş yeri inşa ediliyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından Türkiye'nin en büyük ikinci şantiyesinin kurulduğu Adıyaman İndere'de yeni iş yerini açan esnafın görüntülerini paylaştı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Adıyaman'da, uydu kent olarak inşa edilen İndere'de yeni bir yaşam başladı. Emlak Konut GYO, İndere'de 700 futbol sahası büyüklüğüne eş değer 5 milyon metrekare alanda 16 bin 467'si konut, 355'i iş yeri olmak üzere toplam 16 bin 822 ev ve iş yerini inşa etti.

Bakan Kurum, ticari hayatın yeniden canlanmaya başladığı bölgede yeni açılan bir iş yerinin görüntülerini ve vatandaşların görüşlerini NSosyal hesabından paylaştı.

Kurum, paylaşımında, "Sadece yuvalar değil, ekmek tekneleri de inşa ettik. Adıyaman İndere'de yuvasıyla dükkanıyla yepyeni kocaman bir dünya kurduk. Bereketi, misafirleri daim olsun." ifadelerine yer verdi.

Bakanlık tarafından paylaşılan videoda görüşlerine yer verilen İndere'deki iş yeri sahibi Sedat Yetkin, yeni yapılan iş yerlerini görünce yeniden umutlandığını belirterek, "İnşaat işine girmiştim. Kendi işimi yapmak aklımdan bile geçmiyordu. Ama buraları görünce yeni bir umut olabilir dedim. Bir iki hafta içinde toparlayıp dükkanı açtım. Burada yaşayan vatandaşlarımıza hizmet vermekten çok mutluyum. Allah devletimize zeval vermesin." diye konuştu.

Deprem sonrası Adıyaman İndere'de yaşanan büyük dönüşümü anlatan Mehmet Başak da devletin her şeyin daha iyi olabilmesi için her türlü imkanı sunduğunu kaydetti.

Hacı Muhammed Yetkin de yeni kurulan yaşam alanının sosyal hayatı canlandırdığını ifade etti.

Depremde bir evladını kaybettiğini anlatan Hüseyin Yetkin ise yaşanan acıya rağmen bugünlere sabırla geldiklerini dile getirdi.

Kaynak: AA / Alper Şaşmaz
İran, Suudi Arabistan ve Katar'da petrol rafinerilerini vurdu

İran dediğini yaptı! İki ülkeye aynı anda bombalar yağdırdı
FED, faizi sabit bıraktı

Fed, piyasaların merakla beklediği kararı açıkladı
İran'ın yanıtı ağır oldu! İsrail'in kritik havalimanını vurdular

İran'ın yanıtı ağır oldu! Vurulan yer İsrail'in can damarlarından
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatih Altaylı'ya geçmiş olsun telefonu

Erdoğan'dan Fatih Altaylı'ya sürpriz telefon
Burak Yılmaz'ın rekoru bu akşam kırılabilir

Rekoru saatler sonra kırılabilir
Tur rehberi Mısır'da 4 bin yıllık piramide çöp adam ve kadın çizdi, hapis cezası alabilir

Tarihi ayıp! 4 bin yıllık piramide çizdikleri başına dert oldu
Gündemi sarsan İsrail iddiasına DMM'den yanıt

Gündemi sarsan İsrail iddiasına yanıt
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatih Altaylı'ya geçmiş olsun telefonu

Erdoğan'dan Fatih Altaylı'ya sürpriz telefon
Amedspor'a Felix Afena-Gyan piyangosu

Amed'e servet kazandıracak
Laricani'nin yüzüğünden teşhis edildi! İşte İsrail'in servis ettiği görüntü

Yüzüğünden teşhis edildi! İşte İsrail'in servis ettiği şok görüntü